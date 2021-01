Die Batterie lässt sich mit einer 3,6-kW-Wallbox in dreieinhalb Stunden oder mit einem 2,3-kW-Ladegerät in knapp unter fünf Stunden aufladen.

Ab Mitte Januar 2021 ist mit dem Seat Tarraco e-Hybrid die bislang stärkste Variante des spanischen SUV als Plug-in-Hybrid bestellbar. Der PHEV ist ausschließlich als FR oder Excellence erhältlich. Wir nennen Preis und Anhängelast!

Der Seat Tarraco e-Hybrid ist ab Mitte Januar 2021 zum Preis ab 43.970 Euro (Stand: Januar 2021) bestellbar. Der PHEV kombiniert den 150 PS starken 1,4-Liter-TSI-Benzinmotor mit einem 115 PS starken Elektromotor sowie einem Lithium-Ionen-Akku, der über eine Kapazität von 13 kWh verfügt. Mit einer Systemleistung von 245 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Newtonmeter ist der PHEV der bislang stärkste Tarraco. Bei Bedarf fährt er 49 Kilometer (WLTP) rein elektrisch. Für den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h benötigt der Plug-in-Hybrid 7,4 Sekunden. Maximal wird der Spanier 205 km/h schnell. Die gesamte Reichweite gibt Seat für den Tarraco-Hybrid mit 730 Kilometern an. Die Batterie des Seat Tarraco e-Hybrid (2021) lässt sich mit einer 3,6-kW-Wallbox in dreieinhalb Stunden oder mit einem 2,3-kW-Ladegerät in rund fünf Stunden aufladen. Die ungebremste Anhängelast des Plug-in-Hybriden gibt Seat mit 750 Kilogramm an. Mehr zum Thema: Der Seat Tarraco im Fahrbericht

Der Seat Tarraco im Video:

Preis des PHEV: Seat Tarraco e-Hybrid (2021) als FR & Excellence