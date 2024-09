Kleiner Sportler mit ordentlich Muckis

Beim Test im Rückspiegel widmen wir uns vergangenen Exoten und Ikonen, welche die AUTO ZEITUNG durch die knallharte Testmangel genommen hat. Dieses Mal: der Seat Ibiza Cupra 1.4 TSI von 2009.

180 PS (132 kW) aus 1,4 l Hubraum zu kitzeln, ist eine Ansage – Kompressor und Turbo, die dem kleinen Vierzylinder im Seat Ibiza Cupra mit bis zu 1,15 bar Ladedruck die Sporen geben, machen’s möglich. Damit gehört er zu den besonders durchtrainierten Modellen aus dem VW-Konzern. Sein Triebwerk gilt als modernes Downsize-Konzept – das heißt, dem hubraumkleinen Motor wird per Hightech-Paket eine hohe Leistung bei geringer Emission abgerungen. Allerdings ist die Leistungsentfaltung beim Anfahren zu brachial für die 215er-Reifen an der Vorderachse. Tritt man spontan auf das gefühllose Gaspedal, geht ein Teil der Kraft verloren. Nur mit sehr sensiblem rechten Fuß startet man zugleich geschmeidig und schnell.

Test im Rückspiegel: Seat Ibiza Cupra mit 180 PS (132 kW)

Da hilft auch nicht das Eingreifen der in Kurven ausgezeichnet arbeitenden elektronischen Differentialsperre XDS. Ist der spritzige Seat Ibiza Cupra aber erst einmal in Fahrt, rennt er bis Tempo 225 fast ohne Kraftunterbrechung. Der Spanier hat serienmäßig das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe (DSG) an Bord. Geschaltet wird wahlweise per Tipp auf den Ganghebel oder über Schaltpaddels am Lenkrad. Wer es lieber komfortabel mag, kann die Gangwahl der Automatik überlassen. Das funktioniert ausgezeichnet und völlig ruckfrei. Im Sportmodus "S" arbeitet die DSG-Elektronik jedoch oft mit unmotiviert klingender Drehzahl-Anhebung. Leider bevormundet es den sportlich ambitionierten Fahrer, indem es auch im manuellen Modus kurz vor dem Drehzahlbegrenzer von selbst die nächste Fahrstufe einlegt. Außerdem dauert es zu lange, bis das Getriebe nach dem Zug an der Schaltwippe reagiert.

Der kleine Cupra ist ein echter Sportler

Der Seat Ibiza Cupra ist ein Sportler durch und durch mit straffem Fahrwerk. Sicher meistert er auch schnell angegangene Kehren. Doch Fahrbahnunebenheiten gibt der kleine Spanier deutlich spürbar an die Personen im Innenraum weiter. Trotzdem ist der Ibiza Cupra ein flotter und vor allem sicherer Sportler mit sehr guter Bremse und fein regelndem ESP. Der Cupra ist vor allem etwas für Fahrer:innen, die die leisen Töne lieben. Lediglich beim Kickdown und unter Volllast begleitet ein markantes Motorengebrüll die Kraftentfaltung.

Technische Daten des Seat Ibiza Cupra