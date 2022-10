Laut Hersteller beschleunigt der Rimac Nevera in 1,97 Sekunden von null auf 100 km/h. Nach 9,3 Sekunden fährt das elektrische Hypercar bereits 300 Sachen. Offiziell Schluss ist bei 412 km/h. Im On-Board-Video von CARiNIK rast der Nevera mit durchgedrücktem Fahrpedal los und vorbei an zahlreichen Zuschauern. So weit steigt der km/h-Zähler! Im Video oben checkt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut den Lotus Eletre. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Rimac Nevera (2021): Preis, 0-100, Rekord Nevera stellt Viertelmeilen-Weltrekord auf

Vollgas im Rimac Nevera im CARiNIK-Video:

