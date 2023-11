Unvergessen ist die "The Grand Tour"-Folge aus dem Jahr 2017, in der Richard Hammond im Rahmen eines Bergrennens in der Schweiz mit dem Rimac Concept One verunfallte. Damals purzelte das Hypercar samt Moderator von einem Hang hinunter, überschlug sich mehrere Male und ging schlussendlich auf dem Dach liegend in Flammen auf. Glücklicherweise konnte sich Hammond noch rechtzeitig aus dem Wrack befreien und zog sich "nur" einen Kniebruch zu. Erst 2023 trauen sich der kroatische Hypercar-Hersteller mit dem Nachfolger Nevera und der britische Crash-Pilot wieder für einen Youtube-Beitrag gemeinsam vor die Kamera. Und dieses Mal sind Moderator und Auto besser vorbereitet: Während Hammond seine glücksbringende Armbanduhr mitgebracht hat, setzt Rimac ihm gleich noch einen Testfahrer samt Sicherheitsausrüstung zur Seite. Geht die Fahrt dieses Mal glimpflicher aus? Die Antwort gibt das Drivetribe-Video unten. Oben fährt Leslie & Cars den Lamborghini Revuelto. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Neuer Rimac Nevera (2021)

Richard Hammond fährt den Rimac Nevera im Drivetribe-Video: