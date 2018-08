Baut Renault bald einen Zoe R.S.? Renault-Sport-Chef Patrice Ratti soll bestätigt haben, dass schon ein entsprechender Prototyp gebaut worden ist. Mit dem Renault Zoe e-sport Concept zeigten die Franzosen bereits, wie ein sportliches Elektroauto für die Stadt ausssehen könnte!

Auch das auf dem Genfer Autosalon 2017 gezeigte Renault Zoe e-sport Concept darf getrost als Versuch bezeichnet werden, Elektroautos emotionaler zu gestalten. Offenbar fand die 462 PS starke Kleinwagenstudie mit reinem E-Antrieb so regen Anklang, dass sogar eine R.S.-Variante des sonst so braven Zoe möglich scheint. Renault-Sport-Chef Patrice Ratti sagte, dass seine Sparte tatsächlich über einen Renault Zoe R.S. nachdenke. Zwar brauche das Projekt noch viel Zeit, doch sei die Entwicklung bei Batterien mittlerweile so fortgeschritten, dass ein R.S. nun technisch realisierbar sei. Es soll sogar schon ein Prototyp des kommenden Power-Zoe aufgebaut worden sein, natürlich mit dem e-sport Concept zum Vorbild. Die Studie vom Frühjahr 2017 ist mit zwei 320 Newtonmeter starken Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse bestückt, die zusammen 462 PS Systemleistung erbringen. Damit katapultiert sich der jetzt gar nicht mehr so brave Kleinwagen auf Sportwagenniveau und konkurriert bei einem Sprintwert von 3,2 Sekunden auf Tempo 100 sogar mit Porsche und Co. Selbst der Spurt auf die elektrosch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h erinnern mehr an die Kategorie Supersportwagen, denn an Kleinwagen: in unter zehn Sekunden!

Renault Zoe e-sport Concept (2017) im Video:

e-sport Concept als Vorbote des Renault Zoe R.S.?