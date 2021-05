Hinter der selbstbewussten Front schlummern in Zukunft serienmäßig 300 PS. Die Trophy-Version hebt sich dann "nur" noch über das Cup-Chassis samt mechanischer Differenzialsperre an der Vorderachse ab.

Das Renault Mégane R.S. Facelift (2020) steht in den Startlöchern. Die Leistung des Motors beträgt serienmäßig 300 PS, die Trophy-Version bleibt trotzdem erhalten. Der Preis ist noch nicht bekannt!

Mit dem Renault Mégane R.S. Facelift (2020) halten die Franzosen ihren Kompaktsportler fit. Der Motor leistet jetzt serienmäßig 300 PS, so dass sich die Trophy-Variante "nur" noch über das Cup-Chassis vom Basismodell abhebt. Dieses umfasst wie gehabt straffere Stoßdämpfer, steifere Federn, um zehn Prozent festere Querstabilisatoren und eine mechanisches Sperrdifferenzial an der Vorderachse. Der 1,8-Liter-Turbobenziner hat mit Sechsgang-Handschaltung ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Ist der Mégane R.S. mit dem Doppelkupplungsgetriebe (EDC) ausgestattet, mobilisiert das Aggregat 20 Newtonmeter mehr. Ohne konkrete Daten zu liefern, verspricht Renault bessere Fahrleistungen als bisher. Der Marktstart des Renault Mégane R.S. Facelift ist für den Sommer 2020 angekündigt – bis dahin sollte es auch einen Preis geben. Aktuell startet der Kompaktsportler mit 280 PS bei 35.190 Euro. Mehr zum Thema: Der Renault Mégane R.S. Trophy im Test

Neuheiten Renault Mégane Facelift (2020): Preis/R.S. Line Das kostet der Mégane Hybrid

Das Renault Mégane Facelift (2020) im Video:

300-PS-Motor für das Renault Mégane R.S. Facelift (2020)