Der Renault Arkana rollte bereits 2019 zu den russischen Händlern, auf den westeuropäischen Märkten wird sie im ersten Quartal 2021 eingeführt. Ob das SUV-Coupé auch nach Deutschland kommt? Das und aktuelles zum Preis beantworten wir hier.

Der Renault Arkana kommt nach seinem erfolgreichem Start in Russland im ersten Quartal 2021 auch auf den europäischen Markt. Nähere Informationen geben die Franzosen bislang nicht heraus, weshalb weiterhin fraglich ist, ob es das SUV-Coupé tatsächlich auch nach Deutschland schafft. Das kompakte Crossover trägt die trendige SUV-Coupé-Linie in die Kompaktklasse und ist mit 4,57 Metern in der Länge zwischen Kadjar und Koleos angesiedelt. Neben dem mittlerweile etablierten Tagfahrlicht in C-Form erinnert auch das Lichtdesign am Heck stark an das anderer Modelle des Herstellers. Ähnlich wie bei Mégane und Koleos ziehen sich die Leuchten bis weit in die Fahrzeugmitte – beim Arkana sogar so weit, dass sie bis an den mittigen Renault-Rhombus reichen. Bemerkenswert ist die Seitenlinie, die auf den ersten Blick an einen höhergelegten Talisman erinnert. Trotz der kompakten Außenmaße verkneift sich der Renault Arkana jeglichen Anflug von Pummeligkeit. Für einen markanten Auftritt sollen darüber hinaus sieben Karosserielackierungen sorgen. Auf Wunsch soll der Renault Arkana (2021) auch in Zwei-Farb-Lackierung mit schwarzem Dach verfügbar sein. Zudem bringt Renault eine sportliche R.S. Line für das SUV-Coupé. Mehr zum Thema: Das ist das Renault Kadjar Facelift

Der Renault Arkana (2021) kommt nach Europa

Der Innenraum für den westeuropäischen Markt bestimmten Renault Arkana (2021) wird von der leicht dem Fahrer zugewandten Mittelkonsole bestimmt. Je nach Ausstattung kommt hier ein querformatiges 7,0-Zoll- oder ein hochformatiges 9,3-Zoll-Multimedia-Touchscreen zum Einsatz. Das digitale Kontrollinstrument ist im 4,2- oder 10,0-Zoll-Format erhältlich. Außerdem findet sich in der Mittelkonsole eine induktive Ladefläche für Smartphones. Darüber hinaus verfügt der Arkana über eine elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion. Weitere Akzente sollen Soft-Touch-Oberflächen und zahlreiche praktische Ablagen setzen. Der Kofferraum fasst 513 Liter (E-Tech-Variante: 438 Liter) Gepäck und die Rückbank lässt sich im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappen, so dass in Kombination mit dem flexiblen Kofferraumboden eine ebene Ladefläche entsteht. Auf Seiten der Fahrerassistenzsysteme bietet der Renault Arkana (2021) eine umfangreiche Auswahl: So sind der Autobahn- und Stauassistent, der adaptive Tempopilot mit Stop & Go-Funktion, der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Spurhaltewarner und Spurhalteassistent, Toter-Winkel-Warner und die Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner verfügbar. Hinzu kommen der Querverkehrswarner und der Easy-Park-Assistent.

