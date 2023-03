2024 soll es endlich so weit sein und der legendäre R5 aus den 1970er-Jahren sein Comeback als Renault 5 Elektro (2024) feiern. Mit ihm wollen die Franzosen das bisher spärlich besetzte und bisweilen wenig emotionale Angebot an elektrischen Kleinwagen ordentlich aufmischen. Das selbst gesteckte Ziel: deutlich mehr Fahrdynamik als noch im Renault Zoe. Was davon bereits heute dank der aktuell noch in Entwicklung befindlichen CMF-BEV-Plattform zu sehen und zu spüren ist, erfährt AUTO ZEITUNG Redakteur Sven Kötter in einer ersten Prototypen-Testfahrt im Video! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

