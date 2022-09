Platz 7: Brabus Rocket 900 Mercedes-AMG GT 4-Türer

Apropos Brabus: Die Bottroper Tuningschmiede ist seit jeher Garant für echte Dampfhämmer, gerne auf Mercedes-Basis. Die stärkste Ausbaustufe in Limousinenform nennt sich Brabus Rocket 900 und fußt auf dem AMG GT 4-Türer. Wie der Name bereits anklingen lässt, schwingt ein 900 PS (662 kW) starker V8 mit 1500 Newtonmetern Drehmoment die Performance-Keule. Das auf zehn Exemplare limitierte Modell schießt in nur 2,8 Sekunden auf Landstraßentempo.

Foto: Brabus