Über diese Werte kann der Golf R32 von Asgard Performance allerdings nur lachen. Seine Leistung stellt fast alles in den Schatten und zaubert Geschwindigkeit-Freaks ein Lächeln aufs Gesicht. Die Profischrauberfirma mit Sitz in der Nähe von Hamburg hat dem Kompaktwagen ein V10-Gerät aus dem Lamborghini Gallardo samt zusätzlicher Turbolader ins Heck gequetscht und kann sich nun am Ergebnis berauschen. 1500 PS (1103 kW) und 1760 Newtonmeter maximales Drehmoment sind beinahe der Gipfel der Golf-Ekstase. Aber eben nur beinahe, denn der ultimative Golf heißt...

Der schwedische Rennsport-Tuner Dahlbäck Racing haut ein noch brachialeres Leistungs-Plus raus. In Dahlbäcks Golf IV wummert ein 2,1-Liter-Herz im Takt von 1200 PS (883 kW). In 2,5 Sekunden sprintet das "RSI" getaufte Geschoss so auf Tempo 100.

Aus dem Golf VII R hat Tuner HGP auf subtile Weise ein PS-Monster kreiert: Mittels VR6-Motor aus dem R36 und zwei Turboladern stehen nun in der Plus-Version 780 PS (574 kW) an. Nur 2,8 Sekunden dauert der Sprint auf 100 km/h, nach etwa 18 Sekunden zeigt der Tacho bereits 300 km/h an.

Kompakte Sportler werden immer stärker. Während VW aus dem Jubiläums-Golf R 333 PS (245 kW) holt, sind die Tuner längst enteilt. Bis zu 2100 PS sind schon am Start. Die Top-9!

Die Top-9 der stärksten VW Golf zeigt: Es geht noch extremer! Zaubert schon das werkseigene Showcar W12-650 ein Funkeln in die Augen von VW-Fans, werden die Augäpfel bei den Kreationen von HGP oder DMK Motoring schon feucht. Die ersten sechs Plätze in unserer Rangliste dürften wiederum Fassungslosigkeit auslösen. Denn mit weit über 1000 PS (736 kW) haben sie jegliche Supersportwagen längst abgehängt und schielen mit ihren Serienleuchten angriffslustig in Richtung Bugatti oder Koenigsegg. Da wäre zum Beispiel Tuner DonkeyTec, der einen VR6-Turbo-Motor im Golf II gar für 1027 PS aufgemotzt hat. Der so präparierte Renner beschleunigt bis auf 250 km/h Spitze und rennt in 9,2 Sekunden über die Viertelmeile (402,34 Meter). Beeindruckend! Aber das ist noch lange nicht das Ende. Der schwedische Rennsport-Tuner Dahlbäck Racing haut ein noch brachialeres Leistungs-Plus für den Golf IV raus. In Dahlbäcks Golf IV wummert ein 2,1-Liter-Herz im Takt von 1200 PS (883 kW). In 2,5 Sekunden sprintet das "RSI" getaufte Geschoss so auf Tempo 100. Für eine bunte Mischung haben wir pro Tuner nur ein Modell aufgenommen. Viel Spaß beim Stöbern durch die Top-9 der stärksten VW Golf! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

