Mit dem Performance-Modell des Porsche Cayenne (2022) erreicht Testfahrer Lars Kern am 14. Juni 2021 eine neue Spitzenzeit auf der Nürburgring-Nordschleife. In 7:38,9 Minuten ist die Runde komplett. Damit war der Cayenne vier Sekunden schneller als der vorherige Rekordhalter Audi RS Q8 und es ist offiziell: Kein anderes Fahrzeug der Kategorie "SUV, Geländewagen, Vans & Pick-ups" hat die 20,8 Kilometer bisher schneller bewältigt. Porsche hat den Nordschleifen-Rekord mit dem Performance-Cayenne in Serientrim erreicht. Selbst die eigens entwickelten Reifen des Rekord-Autos kommen auf den Serienwagen. Das Porsche-Team hat lediglich den Fahrersitz gegen einen Rennsitz getauscht und den Cayenne mit einem Sicherheitskäfig ausgerüstet. Wie viel Leistung tatsächlich im Performance-Modell des Porsche Cayenne (2022) steckt, haben die Zuffenhausener:innen noch nicht verraten. Medienberichten zufolge könnten 640 PS unter der Haube stecken. Im Video unten ist die komplette Rekord-Runde auf der Nordschleife via On-Board-Kamera zu sehen. Mehr zum Thema: Das ist der Porsche Cayenne GTS

On-Board-Kamera im Performance-Modell des Porsche Cayenne beim Nordschleifen-Rekord: