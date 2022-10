Der Porsche 911 GT3 RS (2022) hat die Nürburgring-Nordschleife in einer Top-Zeit bezwungen. Rennfahrer und Porsche-Markenbotschafter Jörg Bergmeister hat den Supersportler über die 20,8 Kilometer Strecke pilotiert. Sein Urteil über die Fahrt fällt trotz der nicht ganz idealen Bedingungen positiv aus: "Durch den starken, teilweise böigen Wind haben wir ein wenig Abtrieb verloren. Dennoch bin ich mit der Runde sehr zufrieden." Über die Performance des Porsche 911 GT3 RS (2022) sagt er: "Gerade in den schnellen Sektionen spielt der 911 GT3 RS in einer eigenen Liga. Hier ist das Auto auf einem Level, das man sonst nur von hochklassigen Rennautos kennt. Auch beim Anbremsen setzt das Auto neue Maßstäbe. So machen schnelle Runden auf der Nordschleife einfach wahnsinnig viel Spaß." Alle Details und die Rundenzeit des 911 GT3 RS im Video! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

