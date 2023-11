Jeden Monat werden über tausend Motorräder gestohlen. Als Schutz hilft unter anderem ständige Bewachung oder ein stabiles Motorradschloss. Wir zeigen die besten Motorradschlösser im Vergleich.

Kurz geparkt, Lenkradschloss eingerastet und Zündschlüssel abgezogen. Und doch fehlt von der Maschine nach einer Stunde jede Spur. Kein Wunder: In Deutschland verschwinden pro Monat rund 1500 Krafträder. Nur ein Viertel der Diebstähle lässt sich davon überhaupt aufklären. Daher sollten Motorrad- und Rollerfahrer:innen ihr Zweirad möglichst gut sichern. Zwar kann ein stabiles Motorradschloss weder den größten Bolzenschneider noch den schärfsten Trennschleifer auf Dauer abhalten, aber es schreckt zumindest Dieb:innen vor der mühsamen Arbeit am Motorrad ab. Und retten vielleicht das Zweirad vor ungeliebten Langfingern.

Wer sein Zweirad gut schützen möchte, sollte daher ein massives Motorradschloss verwenden, wenn er das Motorrad auf der Straße parkt. Maximale Sicherheit und guten Diebstahlschutz bietet auch ein Motorradschloss, das sich mit einer Alarm-Funktion kombinieren lässt. Einen hohen Schutz vor Dieben bietet das Motorradschloss Abus Granit, das an der Bremsscheibe des Motorrads und gleichzeitig mit einer massiven Kette an einem Poller oder Pfahl befestigt werden kann. Preis: etwa 175 Euro.



Was sind die besten Motorradschlösser?

Die besten Motoradschlösser sind die, die sich sehr schlecht von Unbefugten öffnen lassen und einen Diebstahl verhindern. Dazu zählen meist massive und sehr schwere Motorradschlösser aus gehärtetem Stahl oder besonderen Stahllegierungen, die gegen Bolzenschneider und Trennschleifer immun sind. Dazu sollte der Durchmesser der Ketten möglichst dick sein und das Vorhängeschloss einen einbruchssicheren Schließzylinder besitzen. Praktisch sind auch solche Schlösser, die eine weiche Ummantelung bieten, damit die Felgen des Motorrads oder Roller nicht verkratzt werden. Bei einem Vergleich sollten Käufer daher auch auf den Kettenschutz achten und nicht nur auf die Dicke der Ketten und ein stabiles Schloss.

Die sichersten Motorradschlösser im Vergleich / Motorradschloss-Vergleich

Das Angebot an Motorradschlössern im Zweirad-Handel ist groß. Interessenten sollten sich vor der Wahl des Motorradschlosses überlegen, wie sie Motorrad, E-Bike, Fahrrad, E-Scooter oder Roller sichern wollen. Danach richtet sich das Material und die Länge des Motoradschlosses. Handliche Bremsscheibenschlösser wiegen wenig und passen in nahezu jede Motorradtasche. Ein kompaktes und leichtes Bügelschloss eignet sich eher als Fahrradschloss und selten als Diebstahlschutz für schwere Motorräder. Lange Kettenschlösser als Motorradschloss können um die acht Kilogramm wiegen und benötigen daher Platz im Topcase oder Seitenkoffer des Motorrads - in der Jackentasche lässt sich dieser schwere Schutz nicht mehr transportieren. Bei einem Motorradschloss-Vergleich sollte daher nicht nur auf die Sicherheitsstufe und den Preis geachtet werden, sondern auch auf die Länge und das Gewicht. Ein vermeintlicher Preis-Leistungs-Sieger kann zwar ein sicheres Motorradschloss sein, sich im Alltag aber als nutzlos erweisen. Wer beispielsweise mit einem leichten Rennrad unterwegs ist, wird kein acht Kilogramm schweres Motorradschloss um den Rahmen wickeln. Der Diebstahlschutz ist zwar damit sehr hoch, aber der Alltagnutzen wird stark eingeschränkt. Für den Rennradfahrer:innen reicht meist ein Fahrradschloss mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer hohen Sicherheitseinstufung wie beispielsweise einem hohen Abus-Sicherheitslevel. Anders sieht es bei großen Motorrädern oder Rollern aus, die Platz in Koffern und Fächern haben und wo sich eine massive Kette mit einem schweren Bügelschloss einfach unterbringen lässt. Wer auf Nummer sicher gehen will, installiert als zusätzlichen Schutz vor Diebstahl und als Abschreckung einen Alarm. Auch ein GPS-Tracker kann helfen, das Zweirad nach einem Diebstahl wiederzufinden. Manche Systeme mit Alarm lassen sich mit einem Schloss kombinieren. Ein Vergleich von Motorrad-Alarmanlagen, die sich mit einem Bügelschloss kombinieren lassen, lohnt daher.

Abus Granit Sledg 77 Bremsscheibenschloss

13 Millimeter starke Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl sichern das Zweirad über die Bremsscheibe beim Abus Granit Sledg 77 Motorradschloss. Ein Memory-Kabel verbindet Lenker und Schloss miteinander, damit Motorradfahrer:innen nicht einfach los fahren, ohne es zu lösen. Das Abus ist einfach zu benutzen, bietet eine hohe Sicherheit und ist zudem sehr handlich. Preis: für das Abus Granit rund 105 Euro.



Vinz Bis710-300 Trivor Kettenschloss

Nach ART 4 zertifiziert ist das Vinz Trivor Kettenschloss mit 10,5 Millimeter dicken Metalketten aus gehärtetem Stahl und einer Zinklegierung. Das Motorradschloss selbst ist wasserdicht und korrosionsgeschützt. Eine Nylon-Ummantelung schützt Felgen vor Kratzern. Inklusive drei Schlüsseln kostet das Kettenschloss mit einer Länge von 120 Zentimeter 39 Euro, die 200-Zentimeter-Variante kostet 55 Euro und das 300 Zentimeter lange und 7,4 Kilogramm schwere Schloss mit einem hohen Sicherheitslevel Vinz Bis710-300 kostet 90 Euro. Ideal auch für E-Scooter und E-Bike.



Burg-Wächter-Vierkantkette SKM 8/90

Schloss-Profi Burg-Wächter bietet eine Vierkantkette mit Schloss für Fahrräder, Roller und Motorräder an. SKM 8/90 bedeutet 8 Millimeter Stärke und 90 Zentimeter Kettenlänge. Preis: etwa 22 Euro.



Burg-Wächter Sicherheitskabel

Das ummantelte Stahlseil mit einer Länge von fünf Metern eignet sich nicht nur für das Sichern mehrere Fahrräder oder Motorrädern, sondern auch für Gartenmöbel. Ein Kunststoffmantel schützt Räder und Möbel vor Kratzern. Preis für das Sicherheitskabel mit der hohen Flexibilität ohne Schloss: rund 15 Euro.



Abus Granit Extreme Plus Schloss-Ketten-Kombi

Eine Kombination aus Scheibenbremsen-Schloss und Sicherheitskette bietet das Abus Granit X-Plus. Das Bremsscheibenschloss mit 13,5 Millimeter dicken Bolzen, ein Abus-Xplus-Zylinder und eine Loop-Kette aus Steel-O-Chain sichern das Motorrad zuverlässig vor Langfingern. Die Verriegelung besteht aus speziell gehärtetem Stahl. Preis für das sichere Motoradschloss Abus Granit Extreme Plus mit Abus-Card: rund 175 Euro.



Eine gute Wahl ist auch das Abus 28625 Fahrradschloss, das es in zwei Größen gibt. Preis für die Variante Abus 28625 mit 170 Zentimeter Länge: 160 Euro.



Kohlburg Sicherheitsschloss Alcatraz

Ein massives, 6 Kilogramm schweres Motorrad-Kettenschloss mit einer Länge von 150 Zentimeter aus 13 Millimeter dickem Mangan-Chrom-Spezialstahl schützt Motorräder, Fahrräder und Roller sicher. Sicherheitsklasse 10. Der robuste Mehrscheibenzylinder ist tief im Schloss gelagert und damit einbruchssicher. Preis: etwa 122 Euro.



Urban U8K120 Kettenschloss

Das 120 Zentimeter lange Kettenschloss von Urban ist aus gehärtetem Stahl und besitzt Kettenglieder mit einem Durchmesser von 15 Millimeter. Das Urban-U8K-Vorhängeschloss bietet ein Doppelverriegelungssystem und hohe Flexibilität beim Anbringen. Preis: rund 121 Euro.



Was ist ein Bremsscheibenschloss?

Bei einem Bremsscheibenschloss blockiert ein Schloss im Loch oder Schlitz der Bremsscheibe das Wegrollen der Maschine. Die Schlösser sind klein, handlich und lassen sich in nahezu jeder Motorradjackentasche verstauen. Als Zusatzschloss bieten sie hilfreichen Extraschutz. Statt in Schwarz oder Grau sind sie meist in Gelb oder Orange lackiert.

Welche Motorradschloss-Sicherheitsstufen gibt es?

Es gibt verschiedene Sicherheitsstufen für Motorradschlösser. Häufig werden sie in die Sicherheitsstufen 1 bis 9 unterteilt. Die Sicherheitsstufen 1-4 bieten weniger Schutz und sind eher für Gegenden empfehlenswert, in denen ein geringes Diebstahlrisiko herrscht. Ab den Sicherheitsstufen 5 bis 9 bieten die Schlösser einen guten Schutz vor Dieben. Die Firma Abus unterteilt ihre Produkte nach eigenen Sicherheitsstufen, von 1 bis 25. Bei Fahrradschlössern endet die Stufe bei 15, bei Motorradschlössern liegt sie höher. Trelock unterteilt in sechs Sicherheitsstufen. Beim Kryptonite Security Rating System (KRS) wird in zehn Stufen unterteilt, wobei die Stufe 10 die sicherste ist.

Womit lässt sich ein Motorroller abschließen?

Im Zubehörhandel und Online-Shops gibt es verschieden Arten von Schlössern, darunter Kettenschloss, Bügelschloss, Faltschloss, Panzerkabel, Stahlseilschloss oder Bremsscheibenschloss. Bei einem Vergleich zwischen den verschiedenen Schlössern sollte auch die Art miteinander verglichen werden.