Dieser Ford Mustang Shelby GT500 ist in jeder Beziehung perfekt in Schuss und sucht jetzt einen neuen Besitzer.

Der original Ford Mustang Shelby GT500 Eleanore aus dem Film "Nur noch 60 Sekunden" mit Nicolas Cage und Angelina Jolie wird in einer Auktion versteigert. Das Filmauto ist eines von elf identischen Exemplaren und wurde komplett restauriert.

Der 67er Ford Mustang Shelby GT500 Eleanore ist wohl eines der bekanntesten Filmauto. Echte Autofans wissen sofort Bescheid und haben den Film auf jeden Fall gesehen. Er erschien 2000 und ist eine Neuauflage des Klassikers "Die Blechpiraten" von 1974. In "Nur noch 60 Sekunden" muss Nicolas Cage 50 Luxuskarren innerhalb von 72 Stunden klauen oder seine Film-Familie verliert ein Mitglied. Also macht sich der ehemalige Autoknacker ans Werk. Einige echt heiße Geräte kreuzen dabei seinen Weg – Angelina Jolie noch nicht mal mitgerechnet –, aber keinem war auch nur ansatzweise ein solches Feedback beschieden wie dem 67er Ford Mustang Shelby GT500, genannt "Eleanore". Der graue Bolide mit den schwarzen Rallyestreifen auf der Motorhaube, dem seitlich abgehenden Magnaflow-Endtopf und den Lufteinlässen hinter Tür und Fenster ist nicht nur ein Modell, wie es im Film vorkam – es ist DAS Modell! Eines von elf identischen Exemplaren, das für die Dreharbeiten gebaut wurde. Der 67er Ford Mustang Shelby GT500, der nun zur Versteigerung steht, hatte seinen großen Auftritt unter anderem bei Innen- und Außenaufnahmen während der Verfolgungsjagd entlang des LA Rivers. Mehr zum Thema: Das kostet der Shelby GT500

Auktion: Ford Mustang Shelby GT500 Eleanore aus "Nur noch 60 Sekunden"