400-PS-Tuning von TurboZentrum für den Zafira OPC

Die Zeiten, in denen der Opel Zafira OPC zu den schnellsten Kompaktvans der Welt zählte, sind längst vorbei? Nicht, wenn TurboZentrum ein Wörtchen mitzureden hat und der Familienschaukel 400 PS (292 kW) einimpft.

Was zum...? Wie...? Ein Van? So viel PS? Die Reaktionen auf den Opel Zafira OPC mit Tuning von TurboZentrum müssen heute wie damals beim Serienmodell in etwa so geklungen haben. Das noch junge Opel Performance Center hatte 2005 die scheinbar unvereinbaren Welten der Pampersbomber und Sportwagen unter eine metallicblaue Hülle zusammengefasst und damit eine Fahrzeuggattung geschaffen, die so verrückt war, dass sie bis heute keine ernstzunehmenden Nachahmer gefunden hat. 240 Turbo-PS (177 kW) zerrten an den überforderten Vorderreifen und klemmten den Zafira bis 231 km/h an das Heck von Porsche & Co.

Knapp 20 Jahre später ist der Opel Zafira OPC ein Kiesplatz-Geheimtipp für Väter und Mütter, die ihr altes Leben im Calibra oder Astra OPC nicht ganz loslassen können und beim Spritverbrauch beide Augen so fest zudrücken, dass eine kleine Träne hinunterkullert. Ein aufgeladener Zweiliter holt die Kids längst nicht mehr an den KiTa-Zaun, wenn er nicht gerade via Klappenauspuff (Das zum Auspufftuning wissen) verzweifelt um Aufmerksamkeit röchelt. Das ändert sich erst wieder, wenn die Wastegates so zischen wie ein übergelaufener Kochtopf. Womit wir zurück beim TurboZentrum-Tuning wären: Denn der Berliner Betrieb hat sich die finale Ausbaustufe des Zafira OPC geschnappt und so lange am Turbolader (So funktioniert die Aufladung) gefrickelt, bis er genug Ladedruck für 400 PS (292 kW) in die Brennräume pusten konnte.

TurboZentrum-Tuning verschafft Opel Zafira OPC 400 PS

Das sogenannte TurboZentrum Stage-2-Upgrade für den Opel Zafira OPC umfasst ein eigens gefrästes, größeres Verdichterrad, verstärkte Lager und eine Spezialbeschichtung, um dem serienmäßigen BorgWarner-Turbo mehr Performance zu entlocken. Damit der Z20LEH-Vierzylinder die Kraftkur mitmacht, benötigt es eine individuelle Anpassung der Software sowie gegebenenfalls optimierte Komponenten im Bereich Hosenrohr, Abgasanlage, Ladeluftkühler und Ansaugung sowie eine Verstärkung des Motors. Das Stage 2-Kit kostet 1904 Euro. Weniger umfangreiche Modifikationen, aber auch weniger (nicht spezifizierte) Leistung, gibt es mit der Stage 1 (1457 Euro; alle Preise: Stand August 2024).

Da nicht nur der Opel Zafira OPC, sondern auch der Astra H OPC mit dem gleichen Turbomotor ausgerüstet wurde, passt das Tuning auch auf den Kompaktsportler. Wie sich die beinahe Verdoppelung der Serienleistung auf die Fahreigenschaften in Zafira und Astra auswirkt, lässt sich nur erahnen. Mit den richtigen Reifen purzelt die Beschleunigungszeit des Zafira von 7,8 s für den Sprint von 0 auf 100 km/h nicht nur um Zehntel, sondern womöglich um ganze Sekunden. Auch der bis 260 km/h reichende Tacho könnte bisweilen an seine Grenzen kommen.