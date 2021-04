Opel hat ein neues Logo: Der traditionelle Blitz wurde neu gezeichnet und ist zum ersten Mal am neuen Opel Mokka zu sehen. Künftig soll das überarbeitete Emblem alle kommenden Modelle der Rüsselsheimer zieren. Auch wenn es keine allzu gravierenden Veränderungen gibt, fällt auf, dass der das Opel-Logo umgebende Ring nun schlanker gezeichnet ist, wodurch der Blitz stärker betont werden soll. "Alle Details sind mit sehr kleinen Radien super scharf umgesetzt", erläutert Opel-Designchef Mark Adams. Der "Opel"-Schriftzug ist nun in den unteren Teil des Rings integriert. "Wir haben den Blitz dominant in den Vizor integriert und zentral auf dem Heck zum Modellnamen arrangiert", so Adams weiter. Der Blitz im Kreis schmückt alle Opel-Modelle seit 1963 – auch wenn die Opel-Logos je nach Modell und Baujahr leicht variieren. Im Zuge der Überarbeitung hat Opel eine komplett neue Corporate Identity präsentiert. Das neue, leuchtende Opel-Gelb soll die Innovationskraft und die verstärkte Elektrifizierung der Marke signalisieren – frei nach dem Motto "from cold to cool". Die neue Schriftart "Opel Next" rundet den neuen Markenauftritt ab, der in allen Bereichen von Marketing bis Verkauf ausgerollt wird. Elektroauto Opel Mokka-e (2021): Preis & Reichweite Das kostet der Mokka-e

Andreas Marx ist seit dem 1. Februar 2020 neuer Opel-Deutschland-Chef. Derzeit leitet der 49-Jährige das internationale Produkt- und Preismanagement der Rüsselsheimer. Seit 1997 ist Marx bereits bei Opel. Seine Karriere begann der studierte Diplom-Kaufmann im Bereich Aftersales, bevor er verschiedene Führungspositionen in Vertrieb und Marketing übernahm. Vertriebschef Xavier Duchemin sagte Mitte Januar 2020: "Die wichtige Position des Deutschland-Chefs übernimmt mit Andreas Marx ein anerkannter Vertriebsexperte und erfahrener Manager. Er kennt das Team und unsere Händler in unserem Heimatmarkt seit mehr als zwei Dekaden – und wird zusammen mit einem starken Händlernetz dafür sorgen, dass wir unsere Marktposition in Deutschland weiter stärken." Außerdem dankte er Ulrich Selzer, auf den Marx folgt und künftig strategische Aufgaben bei der Internationalisierung von Opel übernehmen soll, für seine Arbeit: "Er hat das Geschäftsmodell im deutschen Markt neu aufgesetzt und entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt." Neben Andreas Marx als neuen Opel-Deutschland-Chef stellten sich die Rüsselsheimer auf weiteren wichtigen Positionen in Vertrieb und Marketing personell neu auf. So übernahm Tobias A. Gubitz, bislang Head of Brand Marketing & Strategy, zum 1. April 2020 die Nachfolge von Marx als Head of Opel/Vauxhall Product & Pricing. Patrick Furniol wiederum wurde ebenfalls zum 1. April 2020 neuer Head of Marketing von Opel/Vauxhall. Neuer Marketingchef der britischen Opel-Schwestermarke wurde der vorherige Head of Customer Experience der Marke, Peter Hope.

