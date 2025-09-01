close
Alle Infos zum Opel Manta

Opel Manta GT/E Zender: Spoilerkult aus den 80ern

Thomas Pfahl Leitender Redakteur Classic Cars

Die Firma Zender bot schon früh ein ziemlich komplettes Programm an Spoilern und Schürzen für ganz verschiedene Autos. Wichtig waren dabei stets das stimmige Gesamtbild und eine aerodynamische Sinnhaftigkeit. 

Der Opel Manta GT/E Zender statisch von schräg vorne fotografiert.
Opel Manta GT/E Zender

Doppelscheinwerfer und Frontschürze verleihen dem Manta ein noch sportlicheres Antlitz. 

Foto: Nils Koshofer
Der Opel Manta GT/E Zender fahrend von der Seite fotografiert.
Opel Manta GT/E Zender

"Aus den ersten Karosserieteilen formte sich eine eigene, Zender-typische Stylinglinie", so Albert Zender im Zender-Katalog 1986. 

Foto: Nils Koshofer
Der Opel Manta GT/E Zender statisch von schräg hinten fotografiert.
Opel Manta GT/E Zender

Der Heckflügel war damals legal nur in Verbindung mit einem Zender-, Irmscher- oder dem GT/E-Frontspoiler verwendbar. 

Foto: Nils Koshofer
Das Cockpit des Opel Manta GT/E Zender.
Opel Manta GT/E Zender

Zender experimentierte schon früh mit Alcantara im Innenraum...

Foto: Nils Koshofer
Der Innenraum des Opel Manta GT/E Zender.
Opel Manta GT/E Zender

... – hier durfte es noch Karostoff sein. 

Foto: Nils Koshofer
Der Motor des Opel Manta GT/E Zender.
Opel Manta GT/E Zender

Wer in seinem GT/E noch mehr Leistung als die originalen 110 PS (81 kW) haben wollte, fand in den 80er-Jahren genügend Motortuner. 

Foto: Nils Koshofer
Ein Rad des Opel Manta GT/E Zender in der Nahaufnahme.
Opel Manta GT/E Zender

Das Karosserie-Kit ließ sich mit verschiedenen Raddesigns kombinieren. 

Foto: Nils Koshofer
Die Firmengeschichte Zenders begann in einer kleinen Garage bei Koblenz: 1969 gründete der Motorsport-Freund Hans-Albert Zender seine Firma HAZ und produzierte Schalensitze auf Sonderwunsch. Unter dem Namen Zender expandierte sein Unternehmen und wurde mit seinen Spoilern – sowie spektakulären Studien – weltweit bekannt. Dabei fertigte er die Kunststoff-Anbauteile nicht nur unter eigenem Namen, sondern auch für die großen Automobilhersteller.
Der Opel Frontera (2024) im Fahrbericht (Video):

 
 

Opel Manta GT/E Zender: Der Spoilerpapst versorgte die Autoindustrie

Wer den Firmengründer damals als "Spoilerpapst" belächelte, sollte erst einmal nachschauen, ob in seinem Auto nicht vielleicht auch Zender-Teile eingebaut sind. Die Branche boomte, Spoiler, Schweller und Schürzen gingen weg wie die berühmten warmen Semmeln. "Ich habe mir damals oft gewünscht, dass die Branche nicht ganz so schnell wächst", erklärt Albert Zender heute. Niemand wusste, wie lange die Begeisterung anhalten würde, also musste schnell geliefert werden.

Zu den besonders tuningaffinen Autofahrer:innen gehörten natürlich die Besitzer:innen günstiger, aber dennoch sportlicher Fahrzeuge. Und dazu zählte eben auch der Opel Manta. In bewährter Manier entwickelte Zender ein Spoilerpaket für das Rüsselsheimer Coupé – wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass es in den 80er-Jahren kaum ein Auto gab, das nicht mit Zender-Teilen veredelt werden konnte.

Alle Anbauteile wirken wie aus einem Guss

Die Kunst bestand stets darin, die Optik der montierten Komponenten an das Gesamtbild des Autos anzupassen. So trugen Front- und Heckschürze im Fall des Opel Manta die gleiche Sicke, zusammen mit den aufgesetzten Radlaufverbreiterungen und den Schwellerleisten ergab sich ein stimmiges Bild, das vom aufgesetzten Heckspoiler gekrönt wurde. Schon früh kam Zender auf die Idee, Stoßstange und Spoiler zu einer Einheit zusammenzufassen – anfangs montierte man häufig noch eine Spoilerlippe unter der serienmäßigen Stoßstange.

Ein Sportfahrwerk sorgte für eine dezente Tieferlegung, weitere Hingucker waren die speziellen Leichtmetallfelgen sowie das schwarz lackierte Dach. Auf eine Leistungssteigerung verzichtete Zender bewusst: "Tuning muss man aus Leidenschaft machen, mit Herzblut. Unsere Stärke lag im Spoilerbau sowie im Interieur." Somit überließ er den Motorenbau anderen und verpasste dem Manta abschließend Sportsitze im Karomuster, Hosenträgergurte sowie ein Sportlenkrad.

Der Opel Manta GT/E Zender statisch von schräg hinten fotografiert.
Foto: Nils Koshofer
 

Technische Daten des Opel Manta GT/E Zender

Classic Cars 11/2021Opel Manta GT/E Zender
Zylinder/Ventile pro Zylin.4/2
Hubraum1997 cm³
Leistung81 kW/110 PS
Max. Gesamtdrehmoment bei162 Nm 3400/min
Getriebe/Antrieb4-Gang-Getriebe/Heck
L/B/H4445/1670/1325 mm
Leergewicht1010 kg
Bauzeit1977-1988
Stückzahlk. A.
Beschleunigung
null auf 100 km/h		10,5 s
Höchstgeschwindigkeit187 km/h
Verbrauch auf 100 kmk. A.
Grundpreis (Jahr)15.520 Mark (1977)

