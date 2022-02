Der Opel Astra ist nur ein Peugeot-Klon? Stimmt nicht, findet Redakteurin Leslie Schraut. Sie ist den neuen Golf-Gegner bereits gefahren und kann entsprechende Kommentare deshalb nicht mehr hören.

"Der neue Astra sieht ganz nett aus, ist aber auch nur ein Peugeot.“ Diesen oder ähnliche Kommentare finden sich zum neuen Opel Astra zuhauf in den sozialen Netzwerken. Nur, weil der neue Opel Astra sich die EMP2-Plattform des Stellantis-Konzerns unter anderem mit DS 4 und Peugeot 308 teilt? Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie 1:1 das Gleiche sind. Im Gegenteil: Schon allein optisch sieht man den drei Autos ihre Verwandtschaft nicht an. Hier setzen die drei Hersteller konsequent auf ihre eigenen Designsprachen. Und im Innenraum? Ja, da sind viele Gleichteile, bei Modellen von VW, Skoda und Seat aber auch. Dafür verzichtet der Astra im Vergleich zum Peugeot auf Spielereien wie ein 3D-Cockpit und wirkt dadurch aufgeräumter, der DS 4 spielt mit zahlreichen filigranen Details und luxuriösen Materialien hingegen die Luxuskarte aus. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Kommentar: Opel Astra kein Peugeot-Klon