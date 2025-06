Es ist Sommer, das heißt für uns Autofans natürlich: Ab zur Nordschleife! Aber wo kann man am besten gucken? Was sind die spannendsten Streckenabschnitte und wo stehen die Webcams am Nürburgring? Unser Streckenguide klärt auf!

Ein Besuch an der Nürburgring Nordschleife steht mindestens einmal im Leben von Automobilenthusiasten an. Doch es gibt dabei oft mehr zu beachten als man glaubt, um den Besuch optimal zu Gestalten. Schnell stellt sich die Frage, von wo aus man am besten zuschauen kann oder welches überhaupt die spannendsten Streckenabschnitte sind. Gibt es noch mehr als das berühmte Brünnchen mit seiner "Youtube-Corner"? Und was ist anders beim 24h-Rennen? Wir wollen alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten!

Die besten Spots für Zuschauer:innen an der Nürburgring Nordschleife & beim 24h-Rennen

Die Nürburgring Nordschleife ist riesig. Neben den absoluten Publikumslieblingen Brünnchen und Breidscheid gibt es aber auch weitaus mehr zu erkunden. Der Übersichtlichkeit halber haben wir die Rennstrecke in verschiedene Sinnabschnitte eingeteilt. Innerhalb dieser Abschnitte ist es ein Leichtes, die darin enthaltenen Streckenteile fußläufig zu erreichen. Abschnittsübergreifend müssen Besucher:innen mindestens eine kurze Autofahrt in Kauf nehmen.

Hatzenbach bis Adenauer Forst

Gut zu erreichen ist beispielsweise das malerische Hatzenbach-Geschlängel, das man von zwei Seiten aus (jeweils mit Parkplätzen versehen) erreichen kann und das während den Touristenfahrten nicht allzu stark besucht ist. Einen Giude für die Touristenfahrten haben wir übrigens auch. Beim 24h-Rennen ist es allerdings durch die Aufbauten der Fans schwierig, direkt an die Strecke zu kommen. Anders dagegen in Breidscheid: Hier ist der Wanderweg gleich am FIA-Fangzaun dran, sodass keine Aufbauten im Weg sein können, um die Sicht auf die Rennstrecke zu verhindern. Unweit von Hatzenbach ist – mit ein wenig Fußweg eingeplant – auch das Schwedenkreuz und darauffolgend die Fuchsröhre und das Adenauer Forst zu erreichen. Allesamt sind ein wenig abgelegener und daher auch beim 24h-Rennen mit Ausnahme des Adenauer Forst nicht so überfüllt wie das Hatzenbach, doch Action ist auf diesen kniffligen Streckenabschnitten vorprogrammiert.

Metzgesfeld bis Breidscheid

Metzgesfeld ist während den Touristenfahrten ebenfalls nur spärlich besucht, beim 24h-Rennen allerdings baut sich hier eine unterschätzte Kleinstadt aus Gerüsten, Campingwagen und Zeltaufbauten auf. Gerade im Dunkeln ist Metzgesfeld ein beliebtes Fotomotiv und definitiv einen Fußmarsch dahin wert. Der Weg dahin ist aber recht beschwerlich: Am einfachsten ist, das Auto nahe Breidscheid oder Wehrseifen abzustellen und von dort aus zu Fuß und entlang der Strecke (gegen die Fahrtrichtung) etwa einen Kilometer zu gehen. Für das 24er werden allerdings eigene Auffahrten geöffnet. Die nächsten „Metropolen“ des 24h-Rennens: Wehrseifen und Breidscheid. Letztere ist gerade wegen der Größe ein beliebtes Reiseziel und auch für diejenigen zu empfehlen, die „nur“ ab Freitag oder Samstag beim 24h-Rennen vor Ort campen wollen. Die besten Plätze werden bis dahin aber schon vergeben sein. Näheres dazu erklären wir in unserem Faktenartikel zum 24h-Rennen. Aber zurück zum Streckenverlauf.

Bergwerk, Kesselchen bis hin zum Brünnchen & Schwalbenschwanz

Nach Breidscheid kommen einige schnelle Passagen, die für Zuschauende teils nur schwer zu erreichen sind oder keine schöne Kulisse bieten – zumindest insofern, als dass die Nordschleife deutlich bessere Zuschauerplätze zu bieten hat. Einer davon ist die Umgebung rund um das einzigartige Caracciola-Karussell vom Klostertal bis hin zur Hohen Acht und darüber hinaus bis zum Brünnchen. Bergwerk und Kesselchen klammern wir hier mal aus, da der Weg sehr weit ist. Von Karussell aus lassen sich die (Renn-)Autos besonders lange genießen, wenn sie die Klostertalkurve passieren und die lange Gerade Richtung Caracciola-Karussell hochjagen. Nach der 180-Grad-Kehre des Karussells geht es dann die steile Passage hinauf zur Hohen Acht, ehe die Motorenklänge in den Wäldern langsam verhallen. Regulär ist dieser Ort zu erreichen durch den Wald ab dem Wanderparkplatz Hohe Acht nördlich der Strecke oder ebenfalls zu Fuß ab dem Brünnchen entlang der Rennstrecke entgegen der Fahrtrichtung.

Foto: www.nuerburgring.de

Ebenfalls gut besucht – ob 24h-Rennen oder nicht – sind die folgenden Streckenabschnitte Hedwigshöhe, Wippermann und Eschbach, die sich alle in unmittelbarer Nähe des berühmt-berüchtigten Brünnchens befinden. Wippermann ist für Fotograf:innen ein heißer Tipp, lassen sich hier die Rennwagen gut fotografieren, während sie den Curb voll mitnehmen. Schreiten wir voran zum Brünnchen und seiner legendären "Youtube-Corner", wo es gerade am 24h-Rennen brechend voll werden kann. Hier lohnt es sich, während dem 24er wirklich früh da zu sein, um sich noch einen Stellplatz zu ergattern, die schnell vergeben sind. Das gilt aber auch für andere Veranstaltungen. Etwas im Schatten des Brünnchens ist Planzgarten mit dem Sprunghügel. Aufgrund der Nähe zur Hauptstraße nur wenige Meter weiter ist auch Pflanzgarten sehr gut mit dem Auto zu erreichen. Eine wahre Metropole baut sich beim Schwalbenschwanz auf. Ähnlich wie Metzgesfeld ist der Streckenabschnitt über das Jahr hinweg nur wenig besucht. Nur zum 24h-Rennen tobt hier so richtig das Leben. Auch hier könnten sich für spät Anreisende noch adäquate Zeltplätze finden.

Webcams am Nürburgring: Das sind die Standorte

Das Devils Diner an der Zufahrt Döttinger Höhe sollte hier natürlich nicht unerwähnt bleiben: Während den Touristenfahrten ist hier neben der ED Tankstelle Döttinger Höhe der Place to Meet. Die verrücktesten Boliden lassen sich hier hautnah bestaunen und das Ambiente lädt zu feinsten Benzingesprächen ein. Wer allerdings nicht vor Ort sein kann, oder sich aus der Ferne die Wetterverhältnisse am Ring checken möchte, kann auch auf die Webcams des Nürburgrings zugreifen. Eine befindet sich hoch am Media-Tower der Nordschleife. Mit ihr lässt sich die Start-Ziel-Geraden sowie das Fahrerlager und ein Teil des Hatzenbachs gegenüber vom Fahrerlager einsehen. Die andere Webcam befindet sich an der Zufahrt Döttinger Höhe an der Nordschleife. Sie gewährt den Blick auf die umliegenden Parkplätze, die Zufahrt selbst und auf die Döttinger Höhe, die direkt angrenzt. Mit den Webcams lassen sich neben den Wetterverhältnissen auch gut das Verkehrsaufkommen beobachten.