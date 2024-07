JDM-Klassiker in Miniatur

Als Teil einer neuen Premium-Reihe bringt Hot Wheels eine neue Variante des JDM-Klassikers Nissan 240SX (S14) auf den Markt. Wir zeigen die Besonderheiten und nenne den Preis des Modells, das in Europa unter Nissan 200SX firmierte.

Der Spielwaren Hot Wheels aus dem Hause Mattel erweitert kontinuierlich sein Angebot. Sowohl das hochwertige Premium-Segment als auch die klassischen Autos – Mainlines genannt – werden ständig um neue Produkte und Sonderserien erweitert oder eben eingekürzt. Das bedeutet, dass jedes Fahrzeug nur für eine gewisse Zeit auf dem Markt verfügbar ist. Sammler:innen sind folglich ständig "auf der Jagd" nach neuen Modellen, ehe es zu spät ist. Und genau ein solches Sammlerstück haben wir hier: Der Hot Wheels Nissan 240SX (S14), auch bekannt als Nissan Silvia oder Nissan 200SX, das sich von den Standardmodellen – Basics oder Mainlines genannt – deutlich abhebt.

Merkmale für Premiums sind etwa eine Metallkarosserie samt metallener Bodenplatte und eine Gummibereifung. Zusätzlich kommen die Autos mit einer hochwertigen Lackierung und mit einem hochwertigen Druck daher. Dementsprechend sind die Premium-Modelle auch deutlich teurer als die Mainlines mit einem Einkaufswert ab zehn Euro pro Stück. Mainlines sind dagegen ab 1,50 Euro zu haben (Preise können je nach Anbieter variieren, Stand: Juli 2024). Das Miniaturmodell des Nissan 200SX ist Teil der Premium-Linie von Hot Wheels und kommt innerhalb der "Slide Street"-Kollektion, die sich aus fünf Autos zusammensetzt. Weitere Modelle in der Reihe sind der 2023er Nissan Z, der LB-Works Lamborghini Huracán, der 2023er Toyota GR Corolla und der Ford Mustang RTR.

Der Hot Wheels Nissan 240SX (S14) im Detail

Genauso wie der Porsche 911 (964) Carrera RS 3.8 von Hot Wheels besticht auch der Nissan 240SX (S14) nicht etwa durch ein ausgefallenes Dekor oder knallige Farben. Im Gegenteil: Hot Wheels hat sich mit dem Modell zur Aufgabe gemacht, den Wagen in diesem Fall möglichst "clean" zu halten. Ein schlichter Grauton mit warmer Note genügt als Außenfarbe, das Bodykit ist zwar sportlich, aber nicht zu aufdringlich und auch die gänzlich schwarzen Felgen sind so gewählt, dass das Auto in einem souverän sportlichen Look darsteht. Scheinwerfer, Blinker, Fensterrahmen und die Kühlöffnungen rundum sind bedruckt und sorgen für einen hohen Detailgrad. Wie es sich für einen getunten Japaner gehört, darf das obligatorische "Ofenrohr" als Auspuff natürlich nicht fehlen. Nett: das aufgedruckte Nummernschild und die Nissan-Logos rundum.

Trotz allem ist der Nissan 200SX (S14) von Hot Wheels immer noch voll bespielbar – man braucht sich nicht darum zu sorgen, dass Kleinteile abbrechen können. Prinzipiell ist as Modell allerdings keine Neuerscheinung im Sortiment des Spielwarenherstellers: Bereits 2019 kam die erste Variante innerhalb eines Fast and Furious-Sets auf den Markt. Besonders ist dagegen, dass alle bisherigen Varianten als Premium-Modelle erschienen sind. Ein Mainline-Modell des 240SX gibt es also in dieser Form noch nicht. Auch interessant: Das hier gezeigte Modell ist erst die zweite von bisher acht Varianten, die ohne ein wildes Dekor auskommen.



Das Vorbild: Der Nissan 240SX (S14)

Bevor sich nun manche vielleicht denken: "Heißt das Ding nicht Nissan Silvia?“ Ja und nein. Der Nissan 240SX (S14) ist die bereits sechste Generation einer Coupé-Baureihe, die bis auf das Datsun 1500 Coupé aus dem Jahr 1964 zurückgeht und in sieben Generationen gebaut wurde. Am bekanntesten dürften dabei die letzten drei Baureihen mit dem Typcode S13, S14 und S15 sein. Der 240SX hat, wie der Name bereits sagt, einen 2,4 l großen Vierzylinder-Motor und leistet bis zu 157 PS (116 kW). Die 200SX-Modelle schöpfen ihre Leistung aus einem kleineren 2,0-l-Vierzylinder, aber leisten mit 200 PS (147 kW) deutlich mehr. Während die 240SX-Modelle überwiegend in den USA verkauft wurden, war der 200SX für Europa vorgesehen. In Japan dagegen waren beide Varianten unter dem Namen Nissan Silvia (S14) erhältlich.