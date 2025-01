911 Carrera erfolgreich evolutioniert

Bei einem Radstand von 2,45 m misst der Porsche in der Länge 4,54 m.

Der Carrera schaltet per Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe.

Das Elfer-Einstiegsmodell ist und bleibt auch nach der Modellpflege 2024 ein echtes Erlebnis. Unsere erste Testfahrt mit dem neuen Porsche 911 Carerra Facelift!

Obwohl der seit langem "angedrohte" Hybrid-Elfer nun in Form des Carrera GTS (Hier im Test) auf dem Markt ist, haben Fans nicht-elektrifizierter Verbrennungsleistung immer noch eine große Auswahl – nicht zuletzt mit dem neuen Porsche 911 Carrera Facelift (2024). Ein Blick auf die technischen Daten zeigt, dass sich der Motor kaum verändert hat: Neun PS (7 kW) mehr und das gleiche Drehmoment, wenn auch 50 U/min früher anliegend. Allerdings gibt es neue Turbolader, die aus dem alten GTS stammen, und einen Ladeluftkühler, der dem Turbo geklaut wurde. Es handelt sich um den gleichen Grundmotor wie beim Carrera T, nur mit einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe anstelle eines Sechsgang-Schaltgetriebes, das in 4,1 s auf 100 km/h sprintet.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Das Porsche 911 Facelift (2024) im Video:

Testfahrt: Herrlich interaktiver Motor im Porsche 911 Carrera Facelift (2024)

Unsere erste Testfahrt zeigt: Die Launch Control arbeitet sehr effektiv. Auf kaltem Asphalt läuft sie aus dem Stand erstaunlich gut an, obwohl das neue Porsche 911 Carrera Facelift (2024) die Kupplung bei einer sehr optimistischen Drehzahl einkuppelt – typisch 911. Der großartige Motor lädt ein, mit ihm zu interagieren: Er lässt bereits im unteren Drehzahlbereich die Muskeln spielen, fühlt sich aber am wohlsten, wenn er bis zur roten Linie durchgedrückt wird – und gibt dabei ein herrliches Sechszylinder-Heulen von sich. Dabei ist die manuelle Steuerung des PDK-Getriebes nur einen Knopfdruck entfernt, wenn man das Orchester hinter sich händisch dirigieren möchte.

Die Konkurrenten:

Der Carrera ist und bleibt ein echter Sportwagen

Das neue Porsche Carrera Facelift (2024) verfügt über größere Bremsen und neue adaptive Dämpfer, die das Kurvenverhalten weiter verbessern, ohne das typische Elfer-Gefühl zu verwässern. Die hecklastige Gewichtsverteilung sorgt für fantastische Traktion in engen Kurven und ein gelegentliches Gefühl von Leichtigkeit an der Vorderachse. Die mitteilsame Lenkung lässt bei der ersten Testfahrt spüren, was vorne vor sich geht und hilft, die hervorragende Balance zu nutzen. Übersteuern? Macht mit dem Carrera durchaus Spaß.

Angesichts der neuen Dämpfer hätte man ein wenig mehr Komfort vom Fahrwerk erwarten können. Es ist zwar nicht unangenehm, und die optionalen, einen Zoll größeren Räder werden auch nicht geholfen haben, aber stellenweise wirkt der Neue etwas ruckartiger als vom Vorgänger gewohnt. Auf der anderen Seite hat man jedoch auch die absolute Kontrolle über das Auto.

Innenraum & Assistenzsysteme

Alle Facelift-Versionen des Porsche 911 sind serienmäßig Zweisitzer, wobei die Rücksitze eine kostenlose Option sind. Vielleicht soll damit das Gewicht der zusätzlichen Ausstattung des Carrera ausgeglichen werden: Adaptive LED-Scheinwerfer, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Bremsassistent, Parksensoren und eine Rückfahrkamera sollen für Sicherheit sorgen und Sitz- sowie Lenkradheizung bei niedrigen Temperaturen für Wohlbefinden. An Stelle des analogen Drehzahlmessers tritt ein 12,6-Zoll-Display, das in verschiedenen Layouts verfügbar ist. Die Grafik ist scharf und die Informationen werden klar dargestellt. Purist:innen schätzen die Option eines zentralen Drehzahlmessers mit der roten Linie auf 12 Uhr. Die gute Nachricht: Man gewöhnt sich sehr schnell an die digitale Anzeige.

Technische Daten des Porsche 911 Carrera Facelift (2024)

AUTO ZEITUNG Porsche 911 Carrera Technische Daten Motor 6-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo; 2981 cm³ Antrieb 8-Gang, Doppelkupplung; Heckantrieb Leistung 290 kW/394 PS, 6500 U/min Max. Drehmoment 450 Nm, 2000 U/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4542/1852 (2033)*/1298 mm Leergewicht/Zuladung 1520/340 kg Kofferraumvolumen 373 l (hinten), 135 l (vorne) Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,1 s Höchstgeschwindigkeit 294 km/h Verbrauch auf 100 km 10,1-10,7 l SP Kaufinformationen Grundpreis 128.700 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel