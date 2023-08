... von BMW. Genauer: den BMW M3 Touring. Zugegeben, er ist nicht der erste Youtube-Star, der sich den Power-Kombi aus München leistet, doch kann Matthias Malmedie bei der exklusiven Farbwahl durchaus mit J.P. Kraemer und dessen türkis-grünen Exemplar konkurrieren. 2022 hat sich die bajuwarische Marke endlich durchgerungen, auch mal den Power-3er als praktischen Kombinationskraftwagen auf die Straße zu bringen. Hinter den riesigen Nieren tobt serienmäßig ein 3,0-l-Reihensechszylinder mit 510 PS (375 kW) und 650 Nm, der seine Kraft an alle vier Räder weiterleitet. Nach nur 3,6 s fällt die Hunderter-Marke, 200 km/h liegen nach nur 12,9 s an. Wer das optionale M Driver's Package ordert, darf mit 280 statt 250 Klamotten über die Bahn fliegen. So verwundert es kaum, dass sich Matthias Malmedie in seinem Video (siehe unten) so einen Ast freut. Da freut sich seine Community doch gleich mit. Und wer den BMW M3 Touring ganz sachlich vorgestellt bekommen möchte, erhält im Video der AUTO ZEITUNG (oben) die Gelegenheit dazu. Film ab! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Vergleichstest Audi RS 4 Avant/BMW M3 Touring Rendezvous im Grenzbereich

Neues Auto von Matthias Malmedie im Video: