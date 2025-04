Kunst in den Händen der Person am Steuer: der runde Holzschaltknauf. Sportlich ausgerichteter, digitaler Drehzahlmesser.

Der 911 Carrera T ist herrlich analog in den Händen und an den Füßen der Person am Steuer.

T steht für pure Lust an der Handschaltung

Wie schafft man es, sich für die erste Testfahrt mit dem neuen Porsche 911 Carrera T (2025) zu begeistern, wenn man gerade mit dem ebenfalls überarbeiteten Carrera S (hier im Fahrbericht) den nahezu perfekten Porsche 911-Zustand erfahren hat? Zumindest funktioniert es nicht über die Vernunft, sondern ausschließlich über den Reiz einer beim S nicht befriedigten Leidenschaft. Beim Carrera T bedeutet das: die pure Lust an der Handschaltung.

Auch wenn die manuelle Art, die Gänge zu dirigieren, allmählich vom Markt verschwindet – nicht weil die Hersteller sie nicht mehr anbieten wollen, sondern weil die Nachfrage schlicht kaum noch vorhanden ist –, so findet man sie doch noch (Übersicht aller aktuell noch mit Handschalter verfügbaren Sportwagen). Das manuelle Schaltgetriebe ist gegenbüber dem Doppelkupplungsgetriebe so etwas wie der analoge Chronograph in der Welt der digitalen Smart-Watches: maximal begehrenswert. Porsche hat aktuell ein besonders verführerisches Gesamtkunstwerk in der 911-Schatulle: den Carrera T.

Weniger Dämmung, weniger Gewicht: Erste Testfahrt offenbart das Wesen des neuen 911 T (2025)

Das T steht dabei zwar seit Jahrzehnten für Touring, meint aber eigentlich puren Fahrspaß. Beim T verzichtet Porsche auf einen Teil des Dämmmaterials, verwendet dünnere Scheiben und eine leichtere Batterie, schraubt die große 20- und 21-Zoll-Mischbereifung an die Radträger und liefert den T eben als einzigen Carrera ausschließlich mit Sechsgang-Handschalung aus. Resultat: 30 kg weniger Gewicht im Vergleich zum Basis-Carrera, eine gute Portion mehr Dynamik und über den kurzen Schaltstock noch mehr Bezug zur Technik.

Damit ändert sich das Wesen des 911 komplett, wie der direkte Vergleich unterstreicht. Dort, wo man sich im Basismodell oder im S auch gern mal zurücklehnt, die adaptiven Dämpfer auf Komfort stellt, die Auspuffklappen schließt und dem Doppelkupplungsgetriebe dabei die Auswahl der Gänge überlässt, um komfortabel nach der Kurvenhatz Perfektion zu genießen, lockt der neue Porsche 911 T (2025) bei der ersten Testfahrt permanent zur puren Lust am Fahren. Ganz aktiv ohne unnötige Filter.

Die drei Pedale werden ganz klassisch bedient, und der knubbelige Holzschalthebel über kurze Schaltwege knackig durch die Gassen geführt. Füße und Hände spielen auf dieser Sportwagenklaviatur die von der Straße eingeforderte Melodie. Schleppmomente an der Hinterachse liegen hier nicht im Hoheitsgebiet der Kennfelder des Doppelkupplungsgetriebes, sondern werden nach individuellem Gusto in die Dynamik eingearbeitet. Für Aktivist:innen klassischer Fahrfreude ist der neue Porsche 911 T (2025) die reine Lehre.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 09/2025 Porsche 911 Carrera T (2025) Technische Daten Motor 6-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo; 2981 cm³ Antrieb 6-Gang; manuell; Hinterrad Leistung 290 kW/394 PS Max. Drehmoment 450 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4542/1852 (2033)*/1302 mm Leergewicht/Zuladung 1490/340 kg Kofferraumvolumen 135 (v.)/373 l (h.) Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,5 s Höchstgeschwindigkeit 295 km/h Verbrauch auf 100 km 10,5 l SP Kaufinformationen Grundpreis 146.800 € Marktstart 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel