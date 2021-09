Ebenfalls vom Turbo übernimmt der GTS die Bremsanlage sowie vom Turbo S die Räder mit Zentralverschluss in 20 Zoll an der Vorderachse und 21 Zoll an der Hinterachse. Darüber hinaus sorgen einige Leichtbaumaßnahmen für ein möglichst hohes Maß an Fahrdynamik.

Es gibt Tage, die sind einfach besser als andere, vor allem wenn sie die erste Testfahrt mit dem neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021) beinhalten. So fährt sich das Geschoss.

Bei unserem Ortstermin im norditalienischen Franciacorta steht der neue Porsche 911 Carrera GTS (2021) für die erste Testfahrt bereit. Auf der FIA-zertifizierten Rennstrecke des brandneuen Porsche Experience Centers in der Nähe Veronas erleben wir den 911 Carrera GTS. Seit der Baureihe 997 dient dieses Derivat als Bindeglied zwischen den Carrera-/Carrera-S-Modellen auf der einen Seite, sowie den extrascharfen Turbo- und GT-Elfern auf der anderen. Als solches vereint auch der neue GTS das Beste aus der gesamten Modellfamilie.

Erste Testfahrt im neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021)

Das Fahrwerk des neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021), mit dem wir die erste Testfahrt bestreiten, ist beispielsweise vom 911 Turbo abgeleitet und verfügt serienmäßig über 10 Millimeter Tieferlegung, elektronisch geregelte Dämpfer (PASM), Wankstabilisierung sowie Hinterachslenkung für eine abermals gesteigerte Agilität gegenüber den Carrera-Modellen. Ebenfalls vom Turbo übernimmt der GTS die Bremsanlage sowie vom Turbo S die Räder mit Zentralverschluss in 20 Zoll an der Vorderachse und 21 Zoll an der Hinterachse. Darüber hinaus sorgen einige Leichtbaumaßnahmen für ein möglichst hohes Maß an Fahrdynamik. So verzichtet der GTS etwa auf einige Dämmmaterialien. Noch mehr Gewichtsersparnis lässt sich im neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021) mit dem erstmals verfügbaren optionalen Leichtbaupaket erzielen. Dies umfasst Vollschalensitze aus GFK, eine Leichtbauverglasung an den Seiten und am Heck sowie eine Leichtbaubatterie. 25 Kilogramm weniger auf der Waage ist das Resultat dieser Maßnahmen.

Kraftkur für den Boxer-Motor im neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021)

Im Gegenzug erhielt der 3,0 Liter große Biturbo-Boxer des neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021) eine Kraftkur, die ihm 480 PS und ein maximales Drehmoment von 570 Newtonmetern beschert. In Verbindung mit dem für einen modernen Sportwagen überschaubaren Leergewichts von 1545 Kilogramm garantieren diese Werte mehr als rasante Fahrleistungen, die der GTS bei der ersten Testfahrt unter Beweis stellt. Die 100-km/h-Marke ist laut Hersteller aus dem Stand nach 3,4 Sekunden durchbrochen. Tempo 200 erreicht das hinterradgetriebene Carrera GTS Coupé nach 11,6 Sekunden. Die Endgeschwindigkeit liegt bei 311 km/h.

Beeindruckende Fahrdynamik im neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021)

Doch sind dies nur nackte Zahlen. Um die Faszination des neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021) tatsächlich zu begreifen, müssen wir ihn auf unserer ersten Testfahrt erleben. Am besten auf der Rundstrecke, so wie hier in Norditalien. Bereits nach wenigen Runden stellt sich dieses unnachahmliche Elfer-Feeling ein. Wir gehen mit dem Fahrzeug eine fast schon organische Verbindung ein. Bremsen, einlenken, der Linie entlang des hoch angesiedelten Grenzbereichs folgen, gegebenenfalls korrigieren, gezielt an der Traktionsgrenze beschleunigen – all dies wird zum Automatismus, trotz des irren Speeds, den der GTS auf der Strecke abfeuert. Dabei bleibt der Porsche stets spielerisch beherrschbar, was daran liegt, dass er mit seinem:seiner Pilot:in am Limit kommuniziert wie nur wenige andere Sportler. Die Lenkung arbeitet hochpräzise und gibt stets feinste Rückmeldung. Das Gleiche gilt für die Bremsanlage, die selbst nach vielen harten Manövern am Stück brachial ankert. Und auch die Motorleistung des neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021) bleibt jederzeit feinfühlig dosierbar.

Neuer Porsche 911 Carrera GTS (2021) bietet auch Fahrkomfort

Die Abreise vom Experience Center Franciacorta erfolgt über eine serpentinengespickte Strecke durch die Berge. Hier erleben wir den neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021) auf der ersten Testfahrt noch einmal anders. Das heisere Sägen des Boxers, das aus der serienmäßigen Abgasanlage ertönt, hallt von den steilen Hängen wider. Es massiert das Trommelfell und straft all jene Lügen, die behaupten, ein Porsche 911 sei nicht emotional. Mit spielerischer Leichtigkeit durchwedelt der Elfer die engen Straßen, schwingt sich von Kehre zu Kehre – Fahrgenuss, ja, Amore pur. Nicht einmal die zahlreichen Flicken und Löcher im Asphalt können daran etwas ändern. Viele davon gleicht der neue Porsche 911 Carrera GTS (2021) mit seinem hohen Restfederungskomfort einfach aus.

Technische Daten des neuen Porsche 911 Carrera GTS (2021)

AUTO ZEITUNG 21/2021 Porsche 911 Carrera GTS Technische Daten Motor 3,0-Liter-Sechszylinder-Biturbo-Boxer Getriebe 8-Gang, Doppelkupplung, Hinterrad Leistung 480 PS/353 kW Max. Drehmoment 570 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4533/1852/1301 mm Leergewicht/Zuladung 1545/440 kg Kofferraumvolumen 132 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 3,4 s Höchstgeschwindigkeit 311 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 10,7-11,4 l SP Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 140.981 Euro Marktstart Juni 2021