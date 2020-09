Erkennbar am GT3-typischen Spoiler – hier in XXL-Version.

Hat Porsches Superbowl-Werbung den Porsche 911 GT3 (2020) gezeigt? Erstmals könnte auch im GT3 ein Boxer-Motor mit Turboaufladung zum Einsatz kommen. Wir haben außerdem alle Informationen zum GT3 RS, Touring sowie Preis!

Der Porsche 911 GT3, den Porsche sicherlich bewusst im Hintergrund seiner Superbowl-Werbung Anfang des Jahres 2020 platziert hat, dürfte wohl noch im gleichen Jahr erscheinen – rund zwei Jahre nach dem Start der 992-Modellgeneration im November 2018. Der im Video gezeigte und ungetarnte GT3 gibt trotz pixeliger Auflösung schon recht viel vom neuen Sportmodell der 911-Reihe preis. Auch wenn die Frontschürze nicht zu sehen ist, zeigt der große Heckspoiler, in welche Richtung das Seriendesign geht. Es wird evolutionär weiterentwickelt und mixt neue 992-Stilelemente wie die Lichtleiste am Heck mit klassischen GT3-Insignien. Große Bremsscheiben, breitere "Backen" und Felgen mit Zentralverschluss prägen die dynamische Seitenlinie. Welche Neuerungen sich unter der Karosserie verbergen, ist nicht eindeutig. Es wird spekuliert, dass mit dem neuen GT3 auch die letzte Sauger-Bastion fallen könnte. Sollte die Porsche-Motorsportabteilung langfristig auf Turbo-Technik umschwenken, dürfte auch der Porsche 911 GT3 (2020) mit Zwangsbeatmung kommen.

Der Porsche 911 GT3 (2020) im Video:

Preis: Porsche 911 GT3 (2020) auch als RS & Touring