Zusätzliche Schlafmöglichkeiten finden sich unter dem Aufstelldach, stimmungsvoll mit einer Ambientebeleuchtung in Szene gesetzt.

Wichtig ist, was hinten reinkommt: viel Platz trotz Schiebe-Schüssel (hier im eingefahrenen Zustand).

Platz ist in der kleinsten Hütte – wenn kein Klo im Weg steht und die Duschwanne unter einem Einschubboden (hier nicht im Bild) verschwindet.

... noch an Arbeitsfläche.

Seiner kleinen Küchenzeile fehlt es weder an Stauraum, ...

Am typischen Kastenwagen-Layout ändert sich nichts, allerdings gibt es etwas mehr Stauraum, weil der Boxlife jetzt prinzipiell mit Diesel heizt und nur 2,7 kg Gas zum Kochen dabei hat.

Endlich ein kompakter Campervan mit großer Nasszelle! Möglich macht es die neuartige Toilette, die sich einfach in den Gepäckraum des neuen Knaus Boxlife Pro 600 Street (2024) schieben lässt. Sie braucht weder Wasser noch Chemie – und keinen Entsorgungstank. Erste Testfahrt.

Kastenwagen-Bewohner:innen, die öfter mal duschen, würden das WC in der Nasszelle am liebsten wegzaubern. Es geht halt ganz schön eng zu, wenn das Bad nur einen halben Quadratmeter Grundfläche misst. Außerdem gibt es gar nicht so wenige, die das Klo fast nie benutzen. Und die Entsorgung, puh … Doch auch den Wohnmobil-Entwicklungsteams steht das Chemie-WC im Weg: Es blockiert die Entwicklung neuer Grundrisse, weil der Behälter von außen leicht zugänglich sein muss. Doch womöglich ändert sich das gerade. Und schon stehen wir staunend im Bad des neuen Knaus Boxlife Pro 600 Street (2024), der uns zur ersten Testfahrt bereitsteht.

Das Räumchen ist zwar auch nur 90 cm lang und 55 cm tief, es enthält aber eine Toilette, die sich mit zwei Handgriffen in den hinteren Gepäckraum schieben lässt. Das ist nicht weniger als eine kleine Camping-Revolution, denn das WC braucht weder Chemie noch Wasser zum Spülen – und hat damit auch keinen Plastikbehälter, den man auf seinen kleinen Rädern zur hoffentlich gepflegten Entsorgungsstation ziehen muss.

Testfahrt im Knaus Boxlife Pro 600 Street (2024): Dank neuem Toilettensystem deutlich mehr Platz im Bad

Das System heißt Cleanflex und ist ab dem Modelljahr 2025 in vielen Wohnmobilen der Marken Knaus und Weinsberg erhältlich. Es basiert auf einem Endlos-Folienschlauch, der für mindestens 30 Toilettengänge ausreichen soll, und einem Hitzedraht, der die einzelnen Folienbeutel dicht und geruchssicher verschweißt. Die patentierte Konstruktion befördert die biologisch abbaubaren Beutel in eine Schublade, von dort aus können sie im Hausmüll entsorgt werden. Laut Knaus Tabbert wiegt die Cleanflex-Toilette kaum mehr als herkömmliche Systeme, sie funktioniert mit ihrem Lithium-Ionen-Akku unabhängig von Landstrom oder Bordbatterie und soll zuverlässig warnen, wenn der Folienvorrat zur Neige geht.

Ganz neu ist die Idee natürlich nicht. Auch Clesana in der Schweiz bietet eine Folien-Toilette an. Mit Preisen ab etwa 1500 Euro ist sie allerdings deutlich teurer als das Cleanflex-System, das Knaus Tabbert ab Werk für 485 Euro einbaut. Das ist nicht viel Geld dafür, dass sich das Bad eines Kastenwagens plötzlich doppelt so groß anfühlt. Und: Die Nachrüstung soll problemlos möglich sein.

Auch sonst reagieren sie in Jandelsbrunn auf die Gegebenheiten eines Marktes, der sich nach Jahren des Verteilens wieder ans Verkaufen gewöhnen muss. Der neue Knaus Boxlife Pro 600 Street (2024) bekommt eine neue Innenausstattung mit, wie die erste Testfahrt zeigt, griffsympathischeren Oberflächen und hochwertigeren Materialien, wird aber rund 2000 Euro günstiger. Die Preisliste beginnt bei 56.900 Euro für die 5,40-m-Version (Stand: Juli 2024), der Sechs-Meter-Van soll knapp unter 60.000 Euro liegen.

Am typischen Kastenwagen-Layout mit vorderer Dinette, mittlerer Küche und hinterem Querbett ändert sich nichts, allerdings gibt es etwas mehr Stauraum, weil der Boxlife jetzt prinzipiell mit Diesel heizt und nur 2,7 kg Gas zum Kochen dabei hat. Unverändert bleiben die Fiat-Ducato-Basis und die Länge der Aufpreisliste: Mit 140-PS-Turbodiesel statt des 120-PS-Basismotors (103 statt 88 kW), dem cleveren Klo und den üblichen Ausstattungspaketen kommt auch der Boxlife Pro 600 Street auf mindestens 65.000 Euro. Gezaubert haben sie bei Knaus Tabbert ja schon – im Bad.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 17/2024 Knaus Boxlife Pro 600 Street Technische Daten Motor 4-Zyl., Turbodiesel (Euro 6e), 2184 cm³ Antrieb Sechsgang-Schaltgetriebe; Vorderradantrieb Leistung 103 kW/140 PS Max. Drehmoment 350 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5990/2050/2580 mm Leergewicht/Zuladung ca. 2900/650 kg Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 4/3 bzw. 5 (optional) Herd/Heizung Zweiflammen-Gaskocher/Diesel Gas 1 x 2,7 kg Frisch-/Abwasser 102/90 l Preis Grundpreis 59.900 Euro Alle Daten Werksangaben