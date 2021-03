So kommt man nach der ersten Testfahrt mit dem neuen Jaguar F-Pace Facelift (2020) nicht umhin, festzustellen: "Well done", Jaguar.

Neigt sich der Stromvorrat der 17,1 kWh-Lithium-Ionen-Batterie unterhalb des Kofferrraumbodens dem Ende zu, lässt sich der Plug-in-Hybrid an einer Schnellladesäule mit 32 kW in nur 30 Minuten zu 80 Prozent laden.

Das neue Jaguar F-Pace Facelift (2020) bringt eine 404 PS starke Plug-in Variante mit sich. So schlägt sich der Teilzeitstromer auf der ersten Testfahrt.

Mit dem neuen Jaguar F-Pace Facelift (2020) tut sich auch unter der Haube des SUVs einiges, wie die erste Testfahrt beweist. Hier kombinieren die Engländer:innen einen 300 PS starken 2.0-Liter Vierzylinder-Turbo-Benziner mit einem 105 kW (143 PS) starken Elektromotor. In der Systemleistung kommt das englische SUV auf 404 PS. Als Reichweite geben die Brit:innen bis zu 59 Kilometer im rein elektrischen Betrieb an. Neigt sich der Stromvorrat der 17,1 kWh-Lithium-Ionen-Batterie unterhalb des Kofferrraumbodens dem Ende zu, lässt sich der Plug-in-Hybrid an einer Schnellladesäule mit 32 kW in nur 30 Minuten zu 80 Prozent laden. An einer Wallbox benötigt der Brite eine Stunde und 40 Minuten um auf einen Ladestand von 80 Prozent zu gelangen. Wer nun einen plärrenden und sich angestrengt mühenden Vierzylinder erwartet und deshalb um den Antriebskomfort fürchtet, muss sich schon nach wenigen Kilometern eines Besseren belehren lassen. Im Elektromodus gleitet der gekonnt gestylte Brite mit flüsterleisem Understatement durch den Verkehr, laut Werk bis zu 59 Kilometer weit. Als Kraftstoffverbrauch nach WLTP-Norm nennen die Engländer:innen 9,8 Liter Super auf 100 Kilometer. Im Hybrid-Betrieb hält sich der Verbrenner akustisch angenehm zurück, erfährt je nach Gaspedalstellung wohldosierte Unterstützung durch die E-Maschine und umgekehrt. Unterdessen wechselt die Achtstufen-Automatik die Fahrstufen auf der ersten Testfahrt im neuen Jaguar F-Pace Facelift (2020) nahezu unmerklich. Mehr zum Thema: Das ist das F-Pace SVR Facelift

Erste Testfahrt im neuen Jaguar F-Pace Facelift (2020)