Wann die Nebelschlussleuchte eingeschaltet wird, entscheiden die meisten Autofahrer nach Gefühl. Dabei gibt es klare Regel und bei Verstoß sogar Strafe. Wir erklären, wie man das rote Licht richtig einsetzt!

Die meisten Autofahrer kennen das Phänomen: Die Sicht ist durch Regen etwas eingeschränkt und schon fährt jemand mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte voraus und blendet die Hintermänner. Das zeigt, dass vielen Verkehrsteilnehmern die genauen Regeln, wann die Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden darf und welche Strafen bei zu Unrecht genutztem Nebellicht drohen, nicht bekannt sind. So kommt es, dass einige Autofahrer ihre Nebelschlussleuchte nach Gefühl nutzen, ohne wirklich zu wissen, wann das grellrote Licht erlaubt ist. Dabei gibt es dafür klare Regeln in der Straßenverkehrsordnung. Vorschrift ist: Die Nebelschlussleuchte erst bei starkem Nebel, Regen oder Schnee bei einer Sichtweite von unter 50 Metern einzuschalten. Wer den Knopf schon vorher betätigt, muss mit einer Strafe rechnen. Grund dafür ist die starke Leuchtkraft des Nebellichts – immerhin leuchtet es gut 20 mal heller als die normalen Rückleuchten. Bei uneingeschränkter Sicht, werden andere Verkehrsteilnehmer davon stark geblendet, was zu brenzligen Situationen führen kann.

Verkehrsrecht Lichthupe/Rechts überholen: Das ist erlaubt Neun Autofahrer-Irrtümer!

Die häufigsten Verkehrsirrtümer im Video – Teil 1:

Wann man die Nebelschlussleuchte einschaltet

Um zu wissen, wann die Nebelschlussleuchte legal eingeschaltet werden darf, kann man sich an den Leitpfosten orientieren, die in der Regel an allen Autobahnen und Landstraßen stehen. Ihre Entfernung zueinander beträgt normalerweise 50 Meter – also exakt die maximale Sichtweite, die das Einschalten des Nebelschlusslichts erfordert. Aber Achtung: Bei einer derart schlechten Sicht, ist es verboten schneller als 50 km/h zu fahren. Das gilt ebenfalls auf Autobahnen. Wer schneller unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld und gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer. Wie schnell man bei welchen Sichtweiten fahren darf, welche Strafen einen bei falsch genutzter Nebelschlussleuchte erwarten und weitere Fragen rund um das Fahren im Nebel und das Schlusslicht, werden im Folgenden erklärt.

Reparatur & Wartung Kontrollleuchten im Auto (Cockpit): Bedeutung & Fehler! Das bedeuten die vielen Kontrolllämpchen

Die häufigsten Verkehrsirrtümer im Video – Teil 1:

Welche Strafe droht?

Wer die Nebelschlussleuchte inkorrekt einsetzt – das heißt sie ist eingeschaltet, obwohl die Sichtweite über 50 Meter beträgt – riskiert ein Bußgeld von 20 Euro. Werden andere Verkehrsteilnehmer dadurch gefährdet oder es kommt sogar zu einem Unfall, kostet das Vergehen 25 bzw. 35 Euro. Andersherum droht jedoch kein Bußgeld: Da es kein Gesetz gibt, dass das Einschalten der Nebelschlussleuchte bei bestimmten Sichtverhältnissen vorschreibt, ist auch kein Bußgeld zu befürchten, wenn man das rote Licht nicht einschaltet. Es sorgt jedoch dafür, dass andere Autofahrer einen bei Sichtweiten von unter 50 Metern besser erkennen und trägt so zur eigenen Sicherheit bei.

Einschalten innerorts verboten?

Nein. Der Einsatz der Nebelschlussleuchte richtet sich nach den Sichtverhältnissen und nicht nach dem Ort, an dem man unterwegs ist. Das heißt, wenn die Sichtweite unter 50 Meter beträgt, darf das Nebenschlusslicht überall genutzt werden - auch innerorts.

Woran erkennt man die eingeschaltete Leuchte?

Im Armaturenbrett befindet sich eine Kontrollleuchte, die aufleuchtet, sobald die Nebelschlussleuchte eingeschaltet wird. Sie zeigt einen nach rechts strahlenden Scheinwerfer in gelb oder orange.

Muss man die Nebelschlussleuchte nachrüsten?

Seit dem Jahr 1991 ist die Nebelschlussleuchte bei neuzugelassenen Autos, die schneller als 60 km/h fahren, eine verpflichtende Ausstattung. Fahrzeuge, die vorher zugelassen wurden, müssen aber nicht nachgerüstet werden. Anders ist es bei Autos, die zum Beispiel aus den USA importiert werden und kein Nebelschlusslicht haben. Hier muss die Beleuchtung nachgerüstet werden, um das Auto in Deutschland zulassen zu können.

Wann vordere Nebelscheinwerfer einschalten?

Manche Autos verfügen neben der Nebelschlussleuchte hinten auch über Nebelscheinwerfer vorne. Diese dürfen ebenso bei starkem Regen, Nebel oder Schneefall eingeschaltet werden. Was die Sichtweite angeht, ist für den Einsatz von Nebelscheinwerfern eine "erhebliche Sichtbehinderung" in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben. Bei guten Sichtverhältnissen ist die Nutzung der Lichter verboten und wird mit einem Bußgeld von 25 Euro geahndet. Bisherige Rechtssprechungen haben für die erforderlichen Sichtweiten folgendes festgelegt:

Ort Sichtweite Autobahn unter 150 Meter Landstraße unter 100-120 Meter Ortschaft unter 70 Meter

Welche Geschwindigkeit ist bei welchen Sichtweiten angemessen?

Beim Fahren im Nebel sollte man seine Geschwindigkeit der Sichtweite anpassen – Nebelschlussleuchte/-scheinwerfer hin oder her. Mann sollte auf keinen Fall schneller Fahren als die Sichtweite in Metern beträgt (max. Sichtweite in Metern = km/h). Dabei kann man sich an folgenden Werten orientieren:

Sichtweite max. Geschwindigkeit unter 150 Meter 100 km/h unter 100 Meter 80 km/h unter 50 Meter 50 km/h