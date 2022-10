Auf dem Pariser Autosalon 2022 präsentiert das französische Start-up Namx ein SUV-Coupé mit austauschbaren H2-Kartuschen. Ähnlich wie der chinesische Hersteller Nio, der für seine batterieelektrischen Fahrzeuge auf Wechselakkus samt automatischer Tauschstationen setzt, will Namx so mit dem HUV, kurz für Hydrogen Utility Vehicle, dem dünnen Netz an Wasserstofftankstellen entgegenwirken. Wie der Austausch in Zukunft aussehen könnte, zeigt Social Media Redakteurin Leslie Schraut am Prototypen des Namx HUV (2022) im Video! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

