Großer Rabatte für empfehlenswerte Motorradhandschuhe

Im Winter bieten Motorradhandschuhe Schutz vor Kälte und Nässe und tragen zu einer sicheren Fahrt auf dem Motorrad bei. Aktuell stehen verschiedene empfehlenswerte Modelle mit Rabatt zur Auswahl. Wir haben die besten Angebote zusammengefasst.

Motorradhandschuhe: Die besten Angebote

Fox Racing Unisex Dirtpaw Glove Windbreaker

Die Dirtpaw-Handschuhe von Fox Racing sind besonders für Motocross-Fahren geeignet. Sie sind mit einer gepolsterten Clarino-Handfläche ausgestattet, die Touchscreen-kompatibel ist. Zudem verfügen sie über ein robustes Nylon-Obermaterial und TPR-Knöchelprotektoren. Eine Neoprenmanschette soll für einen sicheren Sitz bei unterschiedlichen Bedingungen sorgen. Hier gibt es einen Rabatt von 43 Prozent.



Kemimoto Motorradhandschuhe

Mit den Handschuhen von Kemimoto bleiben die Hände warm und geschützt. Die Handschuhe bieten Kälteschutz dank Thinsulate-Isolierung und verfügen über Knöchelprotektoren. Die Fingerspitzen sind außerdem Touchscreen-kompatibel. Aktuell gibt es bei Amazon einen Rabatt von 21 Prozent.



Iron Jia's beheizbare Handschuhe

Besonders viel Komfort sollen die beheizbaren Handschuhe von Iron Jia's bieten. Die Kohlenstoffnanoröhren sollen für schnelles Aufheizen sorgen und bieten vier Temperaturstufen. Die Handschuhe sind mit einem 3000-mAh-Akku ausgestattet und sind Touchscreen-kompatibel. Außerdem verfügen sie über Knöchelprotektoren. Bei Amazon sind die Handschuhe derzeit um 20 Prozent reduziert.



Weitere empfehlenswerte Motorradbekleidung

Für den Wintereinsatz auf dem Motorrad kann die richtige Bekleidung den Unterschied machen. Schutz und Komfort durch robuste Materialien verspricht beispielsweise die Rebelhorn Hunter Pro Motorradjacke. Ergänzend bleibt man mit der Fox Racing Herren Regenhose trocken, auch bei starkem Regen. Die Shima X-Comfort Sturmhaube sorgt dafür, dass Kälte und Wind keine Chance haben und der Kopf angenehm warm bleibt.



Auch interessant:

So fährt man auch im Winter sicher Motorrad

Motorradfahren im Winter? Kein Problem, wenn die richtigen Vorkehrungen getroffen werden. Mit Winterreifen, die für Grip auf kalten Straßen sorgen und warmer, wasserdichter Kleidung bleibt man gut geschützt. Beheizbare Griffe sind ein echtes Plus an Komfort. Auf glatten Straßen hilft sanftes Bremsen und eine vorausschauende Fahrweise, um auch an frostigen Tagen sicher ans Ziel zu kommen.