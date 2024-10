Geschenkideen für Motorrad-Begeisterte

Motorradfahren ist für die meisten Biker:innen mehr als nur ein Hobby – es ist ein Lebensgefühl. Wer für Motorradfans das passende Geschenk sucht, hat zahlreiche Möglichkeiten, die Leidenschaft zu unterstützen. Unsere Auswahl reicht von praktischen Gadgets bis zu stilvollen und lustigen Geschenkideen.

Motorradfans sind nicht nur von ihren Maschinen begeistert, sondern auch von allem, was dazugehört. Die Vielfalt an passenden Geschenken ist groß. Dabei lässt sich für jedes Budget und jeden Geschmack das Richtige finden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Nützliches Zubehör für Motorradfahrer:innen

Moto-Detail 7 l Tankrucksack

Ein praktisches Gadget für Motorradfahrer:innen ist der Tankrucksack von Moto-Detail. Der Sieben Liter fassende Tankrucksack kann dank Magneten und Riemen sicher an Motorradtanks befestigt werden, unabhängig vom Material des Tanks. Über dem Hauptfach besitzt die Tasche auch ein transparentes Karten- oder Smartphone-Fach. Reflektierende Details und eine Anti-Rutsch-Unterseite sollen für zusätzliche Sicherheit im Verkehr sorgen. Eine Regenhaube ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.



Lamicall Handyhalterung fürs Motorrad

Für viele Motorradfahrer:innen ist eine Handyhalterung, um während der Fahrt navigieren zu können, unverzichtbar. Die Lamicall-Handyhalterung erfordert kein Werkzeug bei der Installation und ist schnell einsatzbereit. Eine stoßfeste Silikonbeschichtung soll das Smartphone vor Kratzern und Erschütterungen schützen. Der Halter ist mit den meisten aktuellen Smartphone-Modellen kompatibel. Handyhalterungen fürs Auto haben wir hier im Test.



Rockbros Sturmhaube

Wenn man auch im Herbst und Winter mit dem Bike unterwegs sein möchte, sollte man sich gut einpacken. Dazu ist vor allem eine Sturmhaube hilfreich, um den kalten Fahrtwind etwas abzuschwächen. Die Rockbros-Sturmhaube verfügt beispielsweise eine winddichte Außenschicht und wärmendes Fleece innen. Zudem erhöht ein reflektierendes Logo die Sichtbarkeit bei Dunkelheit.



Louis Motorrad-Abdeckplane Urban

Ebenfalls ein praktisches Geschenk, nicht nur für den Herbst und Winter, ist die klassische Motorrad-Abdeckplane von Louis. Sie ist wasserabweisend, UV-beständig, frostfest und reißfest. Besonders praktisch ist das integrierte Kennzeichenfenster, das die Nutzung auf öffentlichen Parkplätzen ermöglicht.



Lexivon Drehmomentschlüssel für Fahrrad und Motorrad

Das 15-teilige Drehmomentschlüssel-Set von Lexivon bietet einen Einstellbereich von zwei bis 26 Nm. Die Skala ermöglicht das Einstellen auf 0,2 Nm genau und ist vorkalibriert. Der Schnellverschluss am aus Chrom-Molybdän-Stahl gefertigten Werkzeugkopf soll den Wechsel von Stecknüssen erleichtern. Dank eines rutschfesten Aluminiumgriffs und der Dual-Range-Skala ist laut Hersteller eine einfache Handhabung und Lesbarkeit gegeben.



Rothewald Mini-Ratschenset

Das kompakte Mini-Ratschenset von Rothewald eignet sich ideal als Bordwerkzeug für Motorräder, da es leicht unter der Sitzbank oder im Tankrucksack verstaut werden kann. Dank Aufsätzen für Innen- und Außensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz und Torx deckt es viele mögliche Anwendungen ab. Mit 52 Zähnen und einem Daumenrad für präzises Drehen soll die Ratsche Wartungsarbeiten erleichtern.



Accessoires für Motorradfans

Valentino Rossi Kalender 2025

Der Valentino Rossi-Kalender verspricht eine visuelle Zeitreise durch die Glanzjahre des legendären Rennfahrers. Er ist im Format DIN-A3 erhältlich und präsentiert Rossi-Highlights aus den Jahren 2006 bis 2021. Jeder Monat zeigt spektakuläre Fotos des MotoGP-Champions und wird von einem praktischen Jahresüberblick begleitet, der herausgetrennt werden kann.



Rahmenlos Kaffeebecher für Motorradfahrer:innen

Für alle Motorradfahrer:innen, die auch eine gemütliche Tasse Kaffee oder Tee zuhause schätzen, ist die Tasse von Rahmenlos ein lustiges Geschenk. Mit einem lustigen Spruch versehen, zaubert diese Tasse garantiert ein Lächeln ins Gesicht der beschenkten Person. Die Tasse fasst 320 ml und ist für Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet.



Motorrad-Pizzaschneider

Ein lustiges und gleichzeitig praktisches Geschenk für Motorrad- und Pizzafans ist ein Pizzaschneider im Motorrad-Design. Der Pizzaschneider von Zawtr schneidet mit zwei Edelstahlklingen und verfügt über eine Antihaft-Oberfläche, die die Reinigung erleichtern soll. Das Werkzeug in Motorradform ist spülmaschinenfest und wird mit einem Ständer geliefert.



Diese-Klappkarten Geschenkkarte

Eine nette Karte sollte zum Geburtstag, Weihnachten oder anderen besonderen Anlässen nicht fehlen. Was könnte da besser geeignet sein als die Karte des Herstellers Diese-Klappkarten, die gleichzeitig ein cooles 3D-Motorrad zum Aufstellen ist. Dazu kommt sie in einem passenden Umschlag sowie einer schützenden Cellophan-Hülle.



Spiel und Spaß für (junge) Motorradfans

MotoGP 24 Day One Edition (PlayStation 5)

Als Geschenk für alle Gamer:innen und Motorradfans empfehlen wir das Videospiel MotoGP 24 Day One Edition. Mit einem adaptiven Schwierigkeitssystem passt sich die KI-Unterstützung an den eigenen Fahrstil an. Spieler:innen erleben nicht nur spannende Rennen, sondern treffen auch abseits der Strecke wichtige Entscheidungen. Die Day One Edition enthält zusätzliche Inhalte wie den "Nolan Helmet Liveries"- und "Test Suits"-DLC. Das Spiel ist auch für die PlayStation 4 verfügbar.



Lego Technic Kawasaki Ninja H2R

Als Geschenk zum Spielen und Sammeln sind auch Lego-Motorräder empfehlenswert. Wer ein etwas komplexeres Modell verschenken möchte, könnte auf die Lego Technic Kawasaki Ninja H2R zurückgreifen. Das Modell ist im Maßstab 1:8 und mit 643 Teilen erhältlich. Deutlich günstiger und als eher kleines Geschenk geeignet ist das Lego Creator 3in1 Oldtimer Motorrad. Das Set verfügt über 128 Teile, mit denen man drei verschiedene Lego-Modelle bauen kann. In einem ausführlichen Artikel zum Thema Lego-Motorräder stellen wir weitere Modelle vor.



Auch interessant:

DIY-Geschenke mit persönlicher Note

Neben gekauften Produkten bieten sich auch handgemachte Präsente als kreative Alternative an. Selbstgemachte Dinge wie personalisierte Motorradanhänger, selbst gestaltete Wandbilder mit Motorradmotiven oder sogar praktische Helfer wie eine selbst gebaute Helmhalterung eignen sich für handwerklich Begabte mit dem Wunsch, etwas zu verschenken.