Der Wohnmobil-Ausbau eines leeren Vans in Eigenregie ist meist zeit- und kostspielig. Mit der Lösung von Moby Camper (2025) soll der Umbau innerhalb von nur zwei Stunden erledigt sein. So funktioniert es und das ist der Preis!

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das Paket MobyKomfort beinhaltet zusätzlich eine Kaltschaum-Polsterung für die Sitzbank respektive die Liegefläche, ein mobiles Waschbecken, einen Gaskocher und zwei passende Packtaschen zum Einhängen in die Moby-Konstruktion.

An der Multifunktionswand lassen sich diverse kleinere Gegenstände anbringen.

MobyBasic besteht aus einem Holzgerüst von 190 x 200 x 173 cm, das wie ein Kokon in den Van eingebaut wird. Das Gestell mit rundem Dach und schwer entflammbaren Stoffwänden umschließt den Wohnraum.

Die Camper-Bausätze von Moby sind für Fahrzeuge wie den Mercedes Sprinter mit Hochdach konzipiert und dabei in der Länge anpassbar.

Preis: MobyBasic ab 9900 Euro

Einen Van selbst zum Camper auszubauen (und so zuzulassen) erfordert Zeit, Geld und nicht zuletzt Know-How. Einfacher soll es mit dem Bausatz von Moby Camper gehen. In der Ausführung MobyBasic kostet das ganze inklusive Versand im Vorverkauf 9900 Euro. Mit mehr Ausstattung und passgenauer Matratze kommt das Paket MobyKomfort für 12.900 Euro (Alle Preise: Stand März 2025). Die Bausätze sind für Fahrzeuge wie den Mercedes Sprinter mit Hochdach konzipiert und dabei in der Länge anpassbar. Der Ein- und Ausbau soll ohne zusätzliches Werkzeug zu bewerkstelligen sein.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Temporärer Camper-Ausbau

Der ganze Ausbau gilt nach Fertigstellung offiziell als Ladung und benötigt keine Abnahme bei einer Prüfgesellschaft. Da die Teile nicht permanent mit dem Fahrzeug verbunden sind, lässt sich der Camper-Ausbau auch schnell und ohne Änderungen am Fahrzeug wieder entfernen. Der Hersteller empfiehlt den Bausatz daher auch für Campingfans, die sich kein eigenes Fahrzeug anschaffen wollen oder können, sondern sich für die Dauer der Reise einen Transporter mieten. Der Ein- und Ausbau der insgesamt 150 kg schweren Ausstattung soll rund zwei Stunden dauern.

Tipps zum Kauf eines Wohnmobils im Video:

Nachhaltiger Camper mit Bett und Küche

Der Umfang des Ausbaus hängt vom gewählten Paket ab. MobyBasic besteht aus einem Holzgerüst von 190 x 200 x 173 cm, das wie ein Kokon in den Van eingebaut wird. Das Gestell mit rundem Dach und schwer entflammbaren Stoffwänden umschließt den Wohnraum. Als Vorbereitung für ein Bett beziehungsweise eine Sitzecke dient eine Fläche mit versenkbarem Tisch im hinteren Bereich des Fahrzeugs.

Foto: Moby Camper

Die Liegefläche misst rund 150 x 190 cm. Auch ein Schrank und ein Küchenmodul ohne Ausstattung (Campingkocher hier im Test) ist enthalten. An der Multifunktionswand lassen sich diverse kleinere Gegenstände anbringen. Alle Teile des Ausbaus sind laut Moby aus nachhaltigen Materialien. Verbundmaterialien oder Kunststoff kommt nicht zum Einsatz.

Ähnliche Wohnmobile:

Erweiterbare Ausstattung

Das Paket MobyKomfort beinhaltet zusätzlich eine Kaltschaum-Polsterung für die Sitzbank respektive die Liegefläche, ein mobiles Waschbecken, einen Gaskocher und zwei passende Packtaschen zum Einhängen in die Moby-Konstruktion. Weiteres Zubehör soll demnächst ebenfalls erhältlich sein. Geplant sind laut Hersteller ein Kinderbett und eine Verstau- und Transportkiste für den temporären Ausbau, wenn er nicht im Einsatz ist.