Mitsubishi teilt mit, die Einführung neuer Modelle auf dem europäischen Markt und damit auch in Deutschland einfrieren zu wollen. Künftig wird Renault Mitsubishi-Modelle für Europa fertigen. Und: Im Zuge des Dieselskandals steht nun auch Mitsubishi im Verdacht, illegale Abschalteinrichtungen in die Abgassysteme von Dieselautos eingebaut zu haben. Dieser Artikel wurde am 11.03.2021 aktualisiert.

Mitsubishi-News (März 2021): Renault baut neue Mitsubishi-Modelle

Da Mitsubishi vorerst keine neuen Modelle mehr nach Europa und Deutschland liefern möchte, hat nun Allianzpartner Renault diese Aufgabe übernommen. Die französische Marke bestätigte am 10. März 2021, dass ab 2023 zwei ihrer Modelle auch als Mitsubishi auf den Markt kommen werden. Um welche Fahrzeuge es sich konkret handelt, ist noch unklar – es ist lediglich die Rede von "Bestsellern, die in abgewandelter Form die drei Rauten an der Front tragen werden. Schauen wir uns das aktuelle Portfolio der Japaner:innen an, so wäre ein Nachfolger auf Kadjar-Basis des seit 2010 gebauten ASX denkbar. Darüber hinaus wäre für Mitsubishi sicherlich auch ein Elektroauto wie der sehr erfolgreiche Renault Zoe reizvoll. Mehr zum Thema: Das ist der Renault Zoe

Neuheiten Mitsubishi ASX Facelift (2019): Motor & Ausstattung Das kostet das dritte ASX-Facelift

Das Mitsubishi ASX Facelift (2019) im Video:

Mitsubishi-News (Juli 2020): Keine neuen Modelle für Europa (Deutschland)

Gerüchte um den Rückzug von Mitsubishi aus Europa und somit auch Deutschland waren zuvor schon länger durch die Branche gegeistert, ein offizielles Statement des japanischen Herstellers im Juli 2020 bestätigte diese schließlich. "Mitsubishi hat sich (...) dazu entscheiden, die Einführung neuer Modelle auf dem europäischen Markt einzufrieren", hieß es in der Mitteilung. Der Verkauf bereits erhältlicher Modelle solle derweil fortgeführt werden. Auch Vertrieb und Service würden weiterhin aufrechterhalten. Die Wortwahl des Statements legt nahe, dass es sich dabei nicht um einen endgültigen, sondern einen möglicherweise umkehrbaren Entschluss handeln könnte.

News VW-Skandal: Chronologie (Update!) Entschädigung für VW-Dieselfahrer

Mitsubishi-News (Januar 2020): Manipulationsvorwürfe gegen Mitsubishi (Dieselskandal)