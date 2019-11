Der JCW GP ist auf 3000 Exemplare limitiert und kommt 2020 in den Handel.

Digitale Instrumente, Schaltwippen am Lenkrad und jede Menge GP-Insignien im sportlichen Innenraum.

Mit dem Mini John Cooper Works GP, der auf der LA Auto Show 2019 seine Premiere feiert, kommt 2020 das besonders scharfe Topmodell der aktuellen Baureihe auf den Markt. Der GP ist 306 PS stark und auf 3000 Exemplare limitiert!

Die Daten des Mini John Cooper Works GP, der auf der LA Auto Show 2019 (22. November bis 1. Dezember) steht, lesen sich verheißungsvoll: 306 PS und 450 Newtonmeter sollen den Rennzwerg zum schnellsten Mini aller Zeiten machen. Tempo 100 sind nach nur 5,2 Sekunden erreicht, die nicht limitierte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 265 km/h. Der GP versucht gar nicht erst seine Potenz zu verstecken: Markante Radlaufblenden aus Carbon, ein Doppelflügel-Dachspoiler und tief gezogene Schürzen machen auf den ersten Blick klar, dass der GP eine Sonderstellung im Mini-Universum einnimmt. Die dritte Generation der radikalen Sportversion ist auf 3000 Exemplare limitiert, die ab 2020 ausgeliefert werden – das sind 1000 mehr als vom Vorgänger. Der bekannte 2,0-Liter-Biturbo-Vierzylinder ist an eine Achtgang-Steptronic mit integrierter mechanischer Differenzialsperre für die Vorderräder gekoppelt. Geschaltet werden kann über GP-spezifische Schaltpaddel am Lenkrad, hinter dem digitale Instrumente sitzen. Das Fahrwerk wurde für den John Cooper Works GP neu konstruiert und abgestimmt. Zehn Millimeter Tieferlegung, eine Sportbremsanlage und strukturverstärkende Maßnahmen sollen den Mini zu einem ausgewiesenen Rennsport-Gerät machen. Besonders viel Hirnschmalz floss in eine Optimierung des Kühlsystems und die Ölversorgung. Zwei ausgelagerte Kühlmittelkühler für den Hochtemperaturkreislauf, ein neuer Ausgleichsbehälter und ein stärkerer elektrischer Lüfter sollen auch bei hohen Belastungen eine optimale Kühlung sicherstellen. Die Kühlung des Kurbelgehäuses lässt sich über ein neues "Split-Cooling-Ventil" vorübergehend aussetzen, um ein besseres Warmlaufverhalten zu erreichen. Das Getriebe des Mini Cooper Works GP verfügt über einen eigenen Kühlkreislauf. Mehr zum Thema: Alles zur LA Auto Show 2019

Neuheiten Mini John Cooper Works Facelift (2019): Motor Mini zeigt das JCW Facelift

Mini John Cooper Works GP (2020) im Video:

LA Auto Show 2019: Premiere des Mini John Cooper Works GP