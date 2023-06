Eine dem Motorsport angelehnte Aufmachung trifft auf Allradantrieb – das ist das Sondermodell Mini Cooper S Countryman All4 Uncharted Edition (2023). ​Einen Preis nennt Mini nicht.

Sondermodell Mini Countryman Uncharted Edition (2023)

Die Mini Cooper S Countryman All4 Uncharted Edition ist besonders durch die auffällige Lackierung ein Hingucker: Eine Zweifarbaufmachung in Weiß und Grau trifft auf einen orangen Zierstreifen, der sich von der Front bis zu Heck über das Auto zieht. Die Radhäuser füllen schwarze Leichtmetallfelgen. Angetrieben wird das Sondermodell – übrigens ein Cooper S – von einem 178 PS (131 kW) starken Vierzylinder-Motor, der seine Kraft über alle vier Räder (All4) auf die Straße bringt. Das Drehmoment gipfelt bei 280 Newtonmetern. Für den Spurt auf Tempo 100 gibt Mini abhängig vom Getriebe 7,3 bis 7,5 Sekunden an, als Höchstgeschwindigkeit 222 bis 225 km/h. Innen hebt sich die Uncharted Edition über eine Plakette am Lenkrad vom Standardmodell ab. Weitere Details, etwa den Preis oder den Ausstattungsumfang, nennt Mini auf seiner Presseseite nicht. Der Mini Cooper S Countryman ist derzeit zu einem Preis an 42.750 Euro erhältlich (Stand: Mai 2023). Die noch aktuelle Generation läuft demnächst aus, die Neuauflage steht bereits in den Startlöchern. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

