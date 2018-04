Mercedes GLA (2020): Erste Fotos (Update!) Kommt so der neue GLA?

Je nach Ausstattung und Leistung sind die Aggregate an ein neu entwickeltes Neungang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt.

Erste Illustrationen nehmen den Mercedes GLA (2020) vorweg. Zuvor haben wir die hochgebockte A-Klasse auch als Erlkönig erwischt. Das sind die Informationen zur Technik unter dem Blech!

Gab der Erlkönig des kommenden Mercedes GLA (2020) nur wenig Rückschlüsse auf das Design, wissen wir dank der zwischenzeitlichen Präsentation des Plattformspenders A-Klasse und dank der ersten Illustrationen von Kleber Silva nun deutlich mehr. Wie sie basiert auch die zweite GLA-Generation auf der weiterentwickelten und dadurch leichteren MFA2-Plattform. Es ist also davon auszugehen, dass sich das Design stark am neuen Kompakten orientieren wird. Bedeutet: Auch der GLA erhält die spitz auf den großen, ausdruckskräftigen Diamantgrill zulaufenden Scheinwerfer und die waagerecht verbauten wie für einen besseren Zugang zum Kofferraum geteilten Rückleuchten. All das lässt sich dem Erlkönig des Mercedes GLA (2020) nun wirklich nicht entnehmen, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um eine Mule handelt: Unter der Karosserie der neuen A-Klasse wird demzufolge die Technik des kompakten SUV intentiv angetestet, ohne Erlkönig-Jägern allzu viel zu verraten.

Erste Fotos vom Mercedes GLA (2020)