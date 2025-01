Diese besten Ideen für Mercedes-Geschenke ab 8 Euro

Was schenkt man einem echten Mercedes-Fan? Für die Marke mit dem Stern gibt es zum Glück eine große Auswahl an coolen Merchandise-Produkten. Wir haben einige tolle Geschenkideen zusammengestellt!

Als eine der ältesten Automobilmarken der Welt kann Mercedes-Benz eine lange Tradition und Geschichte vorweisen. Kein Wunder also, dass der Autobauer eine riesige Anhängerschaft hat. Aber was könnte man einem Mercedes-Fan schenken? Die Antwort darauf liefert die AUTO ZEITUNG.

Mercedes-Geschenke für echte Fans

Mercedes-Benz Petronas Formula One Team – Lewis Hamilton-Kappe

Als Geschenk besonders zu empfehlen ist die Mercedes-AMG Petronas-Mütze. Diese verfügt über einen gestickten Stern, ein gedrucktes Sponsoren-Branding auf den Seitenteilen sowie Team- und Fahrer-Brandings über dem Verschlussbogen. Außerdem ist ein gesticktes Sponsoren-Branding unter dem Scheitel angebracht. Nicht zuletzt ziert ein ganzflächiger Hahnentritt-Print die Mütze. Sie gibt es in zehn verschiedenen Farben.



Mercedes-Benz Collection-Warnweste

Die leuchtend gelbe Mercedes-Warnweste ist mit fluoreszierenden Reflexstreifen ausgestattet und wird – schön kompakt – in einer separaten Stofftasche gerollt geliefert. Sie ist waschbar und entspricht der Zulassung nach DIN EN ISO 20471. Übrigens, wer auf Nummer sicher gehen möchte, findet hier die besten getesteten Warnwesten!



Mercedes-Benz Club Eau de Toilette Natural Spray

Als jugendlich und frisch wird das Eau de Toilette Natural Spray von Mercedes angepriesen. Es kommt in einem stromlinienförmigen und futuristischen Flaschendesign, das mit dem ikonischen Sternlogo der Marke versehen ist.



Mercedes-Benz: Sternstunden der Autogeschichte

Ein Muss für alle Mercedes-Fans: In "Mercedes-Benz: Sternstunden der Autogeschichte" präsentiert Motorjournalist und Autor Roland Löwisch ausgesuchte Meilensteine der Mercedes-Geschichte. Die Hochleistungskreationen von AMG fehlen dabei genauso wenig wie ein ausführlicher Blick auf die Sportgeschichte des Herstellers.



Nostalgic-Art Retro Wanduhr Mercedes-Benz

Besonders gut als Deko etwa für die Garage eignet sich die stylische Wanduhr im Mercedes-Look des Herstellers Nostalgic-Art. Laut Hersteller laufen die Zeiger auf dem Ziffernblatt mit 31 cm Durchmesser sehr leise. Die Uhr ist batteriebetrieben.



Mercedes-AMG F1 von Lego Technic (42171)

Wer sich für die Formel 1 und Klemmbausteine interessiert, der könnte am Lego Technic-Modell des Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (42171) Gefallen finden. Zu den Funktionen zählen neben dem Differential auch der V6-Motor mit beweglichen Kolben und der aufklappbare Heckflügel, der dem DRS im Original nachempfunden ist. Dieses - laut Hersteller - anspruchsvolle Bauerlebnis mit 1642 Teilen ist eine tolle Geschenkidee für Motorsport- und Mercedes-Fans. Das Modell ist zudem in einer deutlich günstigeren Spielvariante verfügbar.



Mercedes Mattes MagSafe Hardcase

Als zuverlässiger wie stylisher Schutz fürs iPhone eignet sich das Mercedes-Hardcase. Diese Schutzhülle ermöglicht auch die Anbringung von MagSafe-Zubehör, was das Case zusätzlich vielseitiger macht. Tipp: der Apple AirTag für eine präzise Ortungsfunktion.



Mercedes-Benz Collection-Stockschirm

Stilvoll bei schlechtem Wetter unterwegs ist man mit dem Mercedes-Benz Collection-Stockschirm. In elegantem Schwarz gehalten, sticht vor allem der silberne Mercedes-Stern hervor. Auch auf der Auslösetaste ist der berühmte Stern wiederzufinden.



Mercedes-Benz-Schlüsselanhänger mit Einkaufs-Chip

Ein klassisches Accessoire von Mercedes-Benz ist der Schlüsselanhänger mit Einkaufs-Chip. Schlicht, aber stilvoll in Silber gehalten, ist der Einkaufs-Chip zum Herausnehmen besonders beim Wocheneinkauf praktisch.



Mercedes-Benz-Wackeldackel

Der ikonische Mercedes-Wackeldackel ist wohl der berühmteste aller Mercedes-Merchendise-Artikel. Mit dem Wackeldackel lässt Mercedes den Kult der 60er Jahre neu aufleben. Das Design des kleinen Hundes wird von einem goldfarbenen Halsband mit Mercedes Stern aus Messing komplettiert. Ein echter Eyecatcher und ein Must-Have für jeden Fan.



Welche DIY-Geschenke gibt es für Mercedes-Fans?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten auch mit etwas Selbstgebasteltem Freude zu verschenken. Zum Beispiel bieten sich alte und gebrauchte Teile ausrangierter Fahrzeuge an: Alte Mercedes-Sterne lassen sich in Schlüsselanhänger verwandeln und aus Mercedes-Scheinwerfern kann man eine Tischlampe basteln. Für wahre Fans eignet sich auch ein individuell gestaltetes Poster des Lieblingsmodells oder eine selbst gebaute Vitrine für Sammlerstücke. Der Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt!