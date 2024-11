Sieben coole Camping-Geschenke

Alle Jahre wieder, stellt sich die gleiche Frage: Was schenkt man einem Campingfan, der gefühlt schon alles hat? Wir haben da ein paar Ideen. Hier die ultimativen Geschenkideen der AUTO ZEITUNG!

Was schenkt man Campingfans? Sieben coole Tipps!

Wie macht man Campingfans zum Fest am besten eine Freude? Idealerweise eines, das mit ihrem liebsten Hobby, dem Unterwegssein und dem Übernachten unter freiem Himmel, zu tun hat? Hier eine Geschenkideen-Liste für alle Freund:innen des gepflegten Campingtrips und solche, die es werden wollen.

Fußmatte mit Namensschriftzug

"Schuhe aus!": So lautet bei fast allen Campingfans das erste Gebot, wenn jemand das Wohnmobil oder den Wohnwagen betritt (zum Konzeptvergleich von Wohnmobil und -wagen, hier). Verständlich! Denn wohl nichts ist schlimmer, als sich im trauten Heim auf Rädern mit von draußen hereingetragenem Sand, Matsch oder Feuchtigkeit herumschlagen zu müssen. Netter verpacken lässt sich diese Botschaft allerdings mit einer individuell gestalteten Camping-Fußmatte. Sie bietet nicht nur eine gute Grundlage beim Umstieg von Straßen- auf Hausschuhe. Wenn sie dann noch durch einen individuellen Namensschriftzug (z.B. "Hier campen Petra, Jonas und Balu") um eine persönliche Note erweitert wird, umso besser!



Drei etwas andere Campingführer

Sogar wer denkt, die ganze (Camping-)Welt gesehen zu haben, kann immer noch dazu lernen. Und wer nicht zur Fraktion der eisenharten Wintercamper:innen gehört (wie man das Wohnmobil winterfest macht, hier), sollte die Zeit bis zum Start der Frühjahrssaison und des Ausmottens des Wohnwagens oder Wohnmobils zum gemütlichen Stöbern in Campingliteratur der etwas anderen Art nutzen (weitere Praxistipps und Campingratgeber, hier). Die richtigen Buchgeschenke helfen dabei.

Campingtipps für Anfänger:innen

Immer schon von einem eigenen Camper und der großen Freiheit auf vier Rädern geträumt, aber nicht gewusst, wie? Für solche Fälle gibt es jetzt die perfekte Einstiegshilfe in Buchform: Der Name des Werks von Markus Wolf ist Programm für die Agenda dieses Taschenbuch: "How to WoMo: Camper, Van & Wohnmobil für Einsteiger – planen, packen, durchstarten" liefert auf 224 Seiten überzeugende Argumente für einen gelungenen Einstieg in die Welt der Vorzelte, Caravans und Wohnmobile. Wen es nach der Lektüre des Taschenbuchs nicht auf die wohl beste Art des Reisens in die weite Welt hinauszieht, dem oder der ist definitiv nicht mehr zu helfen (weitere Tipps zur Grundausstattung für Camping-Einsteiger:innen, hier).



Lonely Planet Europa-Routen im Van: Von A wie Andalusien bis T wie Zypern

Wer möchte, kann sich von den Campingabenteuern anderer Weltentdecker:innen auf Rädern inspirieren lassen, etwa vom Bildband zu den "Besten Trips mit dem Van durch Europa", den die Redaktion der legendären Globetrotter-"Bibel" Lonely Planet eigens für Wohmmobilist:innen zusammengestellt hat. Ergebnis ihrer Recherchearbeit: Die 50 schönsten Routen von Andalusien bis Zypern, in der aktuellen Ausgabe von 2024. Warum also nicht die Fantasie mit dem 320 Seiten starken Hardcover-Band auf Reisen schicken, wenn Bulli, Van, Wohnwagen oder das Wohnmobil (Überblick über die Campingfahrzeugtypen, hier) gerade noch im Winterschlaf sind und gut verpackt auf dem Stellplatz schlummert?



Das Bier entscheidet – und bestimmt die Reiseroute

Und noch ein Buchtipp: Wer das Reisemobil oder Zugfahrzeug fährt, trinkt nicht. Logisch! An Ort und Stelle angekommen, nach der Platzeinweisung und dem Ausrichten des Wohnwagens auf seiner finalen Parkposition, am besten mithilfe eines Movers, spricht dagegen wenig gegen ein gepflegtes Feierabendbierchen – egal, ob mit oder ohne Alkohol! Aber es gibt auch einen ganz anderen Ansatz: Einfach das Bier den Weg, oder besser: die Campingroute, bestimmen lassen (Routenplaner im Vergleich). Klingt ungewöhnlich? Ist es auch. Aber sicher einen Versuch wert. Erst recht, wenn es bei dem Campingtrip durch das unangefochtene Stammland des Bieres, also Bayern geht.

Wer den Empfehlungen des bayerischen Brauereiführers folgt, kann was erleben! Der Klappentext lockt mit "süffigem Bier und bayerischen Schmankerln – genossen in gruseligen Felsenkellern, uralten Klostergemäuern, am Rande eines kleinen Sees, inmitten prächtiger bayerischer Dörfer". Das 400 Seiten starke, aufwendig recherchierte Buch, das auch als E-Book für unterwegs erhältlich ist, trägt den schönen Titel "Von Bier zu Bier". Es versteht sich als "Brauerei-Reiseführer für die ganze Familie" und verspricht "schöne Städte, herrliche Landschaften und nicht zuletzt: die beste Maß Bier". Dann mal ein "Prosit der Gemütlichkeit" auf dem Campingplatz und auf dem Weg dorthin. Der Caravan-Sommer unter blau-weißem Himmel kann kommen, wie es klingt.



Freund aller Camping-Cowboys (und -girls): Der Popcornmacher fürs Lagerfeuer

Ein Lagerfeuer beim Camping ist immer großes Kino. Das wissen alle, die schon mal eine lange Nacht unter freiem Himmel am Feuer vorm Wohnmobil, Zelt oder Wohnwagen verbracht, in die Flammen gestarrt, dabei die Gedanken schweifen gelassen haben und am Morgen danach mit dem unverwechselbaren Geruch von kaltem Rauch und spärlich verbranntem Holz aus der Campingkoje gekrochen sind. Ein echter Männertraum! Allein der Gedanke dürfte nicht nur unverbesserliche Machotypen innerlich zum wohligen Grunzen im Stile von Heimwerker-King Tim Taylor bringen. Was liegt da näher, als das "große Outdoor-Kino" namens Lagerfeuer, das Freiheit, Abenteuer und Westernromantik in Endlosschleife verspricht, auch kulinarisch passend zu untermalen? Am besten mit live an Ort und Stelle über der Flamme zubereitetem Popcorn (Alternativen um Kochen überm Lagerfeuer, hier).

Das muss kein (Cowboy (oder -girl?)-Traum bleiben, sondern wird auf Wunsch ganz schnell Realität. Möglich macht es der Popcorn Maker fürs Lagerfeuer von Solo Stove. Die Siebpfanne aus robustem Edelstahl hat einen Durchmesser von 20 cm und ist leicht zu reinigen. Ausgesprochen praktisch ist der einhängbare Edelstahlgriff, der sich unterwegs abnehmen und im Camper verstauen lässt. Und der Anblick von in Echtzeit über dem Feuer "aufpoppendem" Popcorn lässt sicher nicht nur Kinderaugen leuchten.



Camping-Spardose im Van-Format

Wer einmal vom "Camping-Virus" befallen ist, für den ist das Unterwegssein mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen das mit Abstand schönste Hobby der Welt, allerdings leider auch ein ziemlich teures! Da hat es Sinn, die Winterzeit zum Sparen auf den nächsten Campingtrip zu nutzen und die Reisekasse aufzufüllen. Womit ginge das besser als mit einer Spardose in Form eines stilechten Campervans?



Das passende Fahrzeug zum Sparplan ist mit viel Liebe zu Detail designt. Nicht von ungefähr erinnert es entfernt an einen VW T4 oder T5 im Miniaturformat. Schon auf den ersten Blick macht die Büchse mächtig Lust auf Campingurlaub. Serienmäßig verfügt der Mini-Camper über "Markise und Schraubverschluss" (O-Ton der Produktbeschreibung). Und wer es besonders gut mit den Beschenkten meint (oder diese einfach eine ganze Weile nicht mehr sehen will...), kann den Mini-Camper, der als Spardose dient, zusätzlich einfach randvoll mit großen Scheinen machen.