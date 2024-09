Miniatur-Mercedes mit vielen Details

Kyosho, der RC-Cars-Hersteller, baut auch Modelle im Maßstab 1:64. Eines davon ist der Mercedes CLK GTR Roadster. Wir schauen uns den Supersportler im Detail an und nennen den Preis.

Wer glaubt, Hot Wheels und Matchbox wären neben Siku und Majorette die einzigen Hersteller für Modell- und Spielzeugautos im Maßstab 1:64, irrt: Es gibt zahlreiche weitere Kontrahenten, die sich meist im hochpreisigeren Segmenten ansiedeln und sich durch einen hohen Detailgrad auszeichnen. Einer dieser Hersteller ist Kyosho aus Japan. Die meisten Menschen dürften die Marke – wenn überhaupt – aus dem RC-Bereich kennen, wo die japanische Firma ferngesteuerte Fahrzeuge, Flugzeuge und Boote herstellt. Ein Paradebeispiel für die 1:64-Modelle: der Mercedes CLK GTR Roadster von Kyosho.

Doch bevor wir uns das Modell en détail anschauen, kommen wir zuvor noch zum Preis des Modells: Mit etwa 15 bis 20 Euro sollten Interessierte für ein Kyosho-Modell rechnen (Stand: September 2024). Da der Hersteller in Europa und speziell in Deutschland nicht so präsent ist wie etwa auf dem japanischen Heimatmarkt, hält sich das Angebot entsprechend in Grenzen (das gilt für den 1:64-Bereich der Marke). Ernsthafte Sammler:innen sind dementsprechend auf Importware angewiesen, die dann nicht selten mit einem saftigen Preisaufschlag versehen werden. Eine echte Alternative stellt bei Kyosho auch der Verbrauchermarkt dar. Beliebte Modelle erzielen hier aber gerne auch mal höhere Preise von bis zu 50 Euro (Stand: September 2024).

Der Mercedes CLK GTR Roadster von Kyosho im Detail

Anders als Hot Wheels oder Matchbox, die monatlich ihr Angebot erneuern, besteht bei Kyosho nicht solch eine schnelllebige Fluktuation. Das ermöglicht für den Hersteller ganz andere Spielräume, die auch aus Sammlersicht durchaus interessant sind. So ist der Mercedes CLK GTR Roadster von Kyosho in verschiedenen Farben wie Schwarz, Weiß und Silbergrau erhältlich – eine solche Farbauswahl baut sich bei Hot Wheels/Matchbox erst über einen längeren Zeitraum auf. Noch ein Unterschied zu den zuvor genannten Spielwarenherstellern ist, dass Kyosho die Fahrzeuge maßstabsgetreu wiedergibt. Das heißt, die Karosserie wird nicht umgestaltet und auch die Räder behalten ihre proportionale Größe. Zum Vergleich: Sowohl Hot Wheels als auch Matchbox gestalten die Karosserien um, sodass sie als kleines Modellauto interessanter aussehen.

Neben der maßstabsgetreuen, weißen Metallkarosserie finden sich beim kleinen Mercedes von Kyosho zahlreiche Details. Die strukturierten Lichter werden durch eingefärbte Plastikeinlagen abgebildet. Luftöffnungen rund um die Karosserie sind dunkel abgesetzt. Gittermuster imitieren die Lüftungsgitter des Originals. Der Diffusor, die Frontsplitter und Teile der Seitenschweller gehören zur Bodenplatte des Modells und heben sich durch das dunkle Material ab. Auch der Heckflügel und das Interieur sind externe Teile und sind Schwarz gehalten.

Schön: die farblich akzentuierten Endrohre und die eingefärbten Schnellverschlüsse entlang der Karosserie. Dass sich Kyosho hier für den CLK GTR Roadster entschieden hat und nicht für sein Coupé-Pendant, das bereits in unzähligen Varianten und Maßstäben als Modell erhältlich ist, sticht bei der Betrachtung ebenfalls hervor. Die versetzten Seitenspiegel sprechen einmal mehr für die Detailverliebtheit des japanischen Modellbauspezialisten.

Das Vorbild: Der Mercedes CLK GTR Roadster

Der Mercedes CLK GTR war für den Renneinsatz in der GT1-Klasse ausgelegt und wurde dort gegen den Porsche 911 GT1 und McLaren F1 GTR Longtail eingesetzt. Reglementbedingt mussten die Hersteller für den Renneinsatz auch eine straßenzugelassene Version bauen, die sich vom Rennwagen ableitet. Dementsprechend entschied sich Mercedes dazu, den CLK GTR in geringer Stückzahl zu bauen – 25 Stück wurden es insgesamt, davon fünf Roadster.

Das macht den Mercedes CLK GTR Roadster zu einem der seltensten Autos überhaupt – und auch zu einem der teuersten. Der Kaufpreis lag 1998 bei umgerechneten 1.571.711 Mio. Euro. Heute erzielen die Modelle gerne mal einen Preis von acht bis neun Millionen Euro, die Roadster werden auf bis zu 13 Mio. Euro geschätzt. Zuletzt erzielte ein Roadster auf einer Auktion von RM Sothebys im November 2023 einen Preis von 9,42 Mio. Euro. Der neue Besitzer dürfte sich über das "Schnäppchen" gefreut haben, zumal der Wagen zu dem Zeitpunkt bereits auf zwölf Millionen Euro geschätzt wurde.