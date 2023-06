Der Kastenwagen ist für Transporte in der Stadt vorgesehen und bietet eine Reichweite von bis zu 184 Kilometer.

Der Mercedes eVito Tourer (2020) ist der elektrische Personentransporter der Stuttgarter und kommt mit frischer Technik auf die Straße. Unter der Front des Vans sitzt der elektrische Antriebsstrang und treibt mit einer Leistung von 150 kW (204 PS) die Vorderräder an. Im Unterboden befindet sich die Lithium-Ionen-Batterie, die bei einer Schnellladung über Gleichstrom (DC) in 45 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden kann. Durch Rekuperation im Schub- oder Bremsbetrieb lädt die Batterie auf während der Fahrt. Die nutzbare Kapazität der Batterie beträgt 90 kWh und soll eine Reichweite von bis zu 421 Kilometern ermöglichen. Als Höchstgeschwindigkeit schafft der Mercedes eVito Tourer (2020) 140 km/h. Eine Anhebung der Vmax auf 160 km/h ist gegen Aufpreis möglich. Mehr zum Thema: Das Mercedes V-Klasse Facelift im Fahrbericht

Preis & Reichweite des Mercedes eVito Tourer (2020)

Im Innenraum des Mercedes eVito Tourer (2020) ist eine vielfältige Sitzkonfiguration möglich. Unter anderem sind zwei Sitzbänke, eine Vis-á-vis-Bestuhlung oder ein Maximum von neun Sitzplätzen möglich. Zudem ist der elektrische Bus mit einer Länge von 5,14 oder 5,37 Metern bestellbar. Im Cockpit stehen dem Fahrer zahlreiche Assistenz- und Sicherheitssysteme wie ein aktiver Bremsassistent, ein Aufmerksamkeitsassistent, ein Fahrlicht-Assistent oder ein Tempomat zur Verfügung. Zudem kann der Fahrer zwischen drei Fahrprogrammen wählen, die den Fokus auf maximalen Komfort oder maximale Reichweite legen. Auch die Rekuperationsstufen sind wählbar. Gegen Aufpreis ist auch ein Luftfederungssystem erhältlich, die Sitzheizung ist dagegen serienmäßig mit an Bord. Bei einem Preis ab 53.990 Euro (Stand August 2020) sind Mehrwertsteuer und diverse Förderprogramme zur Elektromobilität noch nicht berücksichtigt. Im Kaufpreis des Mercedes eVito Tourer (2020) ist jedoch ein Wartungspaket für vier Jahre sowie das Batteriezertifikat bis 160.000 Kilometer oder acht Jahre enthalten. Mehr zum Thema: Das ist der Mercedes EQV

