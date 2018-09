Unser Fazit

Wem also rund 5000 Euro Preis- und 61 PS Leistungsunterschied egal sind, der hat bei den Modellen Mercedes-AMG E 43 und BMW M550i xDrive tatsächlich die Qual der Wahl. Zumal sich die beiden beim bislang wohl größten Unterschied angenähert haben: dem Antriebskonzept. Wer aber ohnehin schon einen Favoriten hat, wird sich von der geringeren Leistung des Mercedes ebenso wenig abschrecken lassen wie von der längeren Wartezeit beim BMW. Also, was darf es sein: Spätzle oder Weißwurst?