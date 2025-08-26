Tucci Hot Rods aus den USA hat einen Mercedes 190 2.5-16 Evo II nachgebaut. Das allein ist aber gar nicht das Besondere: Denn unter der Haube steckt ein 3,5-l-V6 aus dem Ford Raptor mit rund 700 PS (514 kW)!

Unter dem Blech steckt ein einstig normaler Mercedes 190 E. Die Firma Tucci Hot Rods aus den USA hat den Boliden von Grund auf aufgebaut.

Der Mercedes 190 2.5-16 Evo II ist eines der ikonischsten Sportwagen der 1990er-Jahre und untrennbar mit dem deutschen Motorsport verbunden. Für die Homologation musste damals auch eine gewisse Stückzahl an Straßenmodellen hervorgebracht werden. Die 502 Exemplare des Evo II werden heute (2025) hoch gehandelt: Verkaufspreise von rund 400.000 Euro sind keine Seltenheit. Die Firma Tucci Hot Rods aus den USA sieht es aber leider gar nicht ein, so viel Geld dafür hinzublättern, und baut den Traum-Evo kurzerhand selbst.

Als Basis des Mercedes 190 2.5-16 Evo II-Nachbaus dient ein gewöhnlicher 190 E aus dem Jahre 1989, der zunächst einmal komplett entkernt wird. Soll heißen: Innereien raus, Karosserie sandgestrahlt und generelle Instandsetzung. Da Tucci Hot Rods sich mitunter auf Karosserie- und Metallarbeiten spezialisiert hat, ist es Ehrensache, dass die Firma die Karosserieteile selbst anfertigt. So bekommt der Benz neue Teile in Form des Evo II-Bodykits verpasst. Kotflügelverbreiterungen, Schweller und Splitter sind wie die mächtige Theke auf dem Heckdeckel dem Original nachempfunden. Auf den ersten Blick ist der Nachbau äußerlich kaum vom Original zu unterscheiden, spätestens beim Anblick der Heckschürze mit den mittigen Endrohren und der geänderten Farbe kommen dann aber doch Zweifel auf.

Mercedes 190 2.5-16 Evo II von Tucci: ein Nachbau der Extraklasse

Unter der Haube des Originals agiert ein 2,5-l-Vierzylinder von Cosworth, der 235 PS (173 kW) leistet und über 245 Nm Drehmoment verfügt. Stattdessen bauen Dave und Don Tucci (Vater und Sohn) einen 3,5-l-Ford-V6 aus dem Ford Raptor ein. Dieser kommt ab Werk auf eine Leistung von 456 PS (335 kW) und 691 Nm. Die Tuccis belassen es nicht dabei, denn die zweite Spezialität des Hauses ist der Einbau und die Verbesserung von neuen Motoren in alten Autos. Was genau am Motor verändert wurde, ist nicht vollumfänglich bekannt, doch Medienberichten zufolge soll das Triebwerk auch dank neuer Turbolader nun satte 700 PS (515 kW) leisten.

Um mit dieser Kraft zurechtzukommen, wurde die gesamte Achskonstruktion des Mercedes 190 2.5-16 Evo II-Nachbaus angepasst. Die Hinterachse stammt aus einem Subaru Impreza. Auch das Differential entstammt der japanischen Rallye-Ikone.

Hier ist nichts mit Plug-and-Play

Auch im Innenraum hat sich einiges getan: Da Tucci Hot Rods nicht auf Komfort verzichten möchte, laden nicht nur zeitgenössische Recaro-Sitze zum Verweilen ein. Neben einer Soundanlage befindet sich auch ein modernes Radio – natürlich im alten Look – und eine Klimaanlage an Bord des Evo II-Nachbaus. Und wie fährt sich der Bolide? Das zeigt Top Gear in einem Youtube-Video.