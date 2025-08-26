1983 bewies der Mercedes 190 E 2.3-16 seine außerordentliche Leistungsfähigkeit auf einer wahren Vollgas-Tortur: In gut acht Tagen legte der schnelle Baby-Benz einen Fabel-Wert von 50.000 km zurück. So geschah das Wunder von Nardo!

Gewissermaßen auf dem Weg zum 50.000-km-Rekord stellte die Marke auch Rekorde für das schnellste Zurücklegen von 25.000 km und 25.000 Meilen sowie neun internationale Klassenrekorde auf.

Der Mercedes 190 E 2.3-16 schaffte das Kunststück in beinahe serienmäßigem Zustand, allerdings waren Aerodynamik und Motor an die Vollgas-Orgie mit einer Marschgeschwindigkeit von rund 250 km/h angepasst.

Die Sonne brennt gnadenlos, Schatten sucht man vergebens: Die Rennstrecke von Nardo im Süden Italiens ist nicht unbedingt der ideale Ort für Erholungssuchende, aber das 12,6 km lange Oval ermöglicht seit Jahrzehnten das Aufstellen von Hochgeschwindigkeitsrekorden – wo sonst kann man mehrere Stunden am Stück höchste Geschwindigkeiten fahren? So hat es 2025 der 1000 kW (1360 PS) starke Mercedes-AMG GT XX vorgemacht, der in gut sieben Tagen 40.075 km zurückgelegt und damit einmal die Welt umrundet hat (Hier geht es zur Rekordfahrt).

Mit dieser Errungenschaft gewinnt aber eine vergleichbar schnelle Rekordfahrt der Marke an Bedeutung: Auch im Sommer 1983 hatte Mercedes-Benz die Teststrecke schon einmal gewählt, um Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit seiner Modelle unter Beweis zu stellen. Es galt, den Mercedes 190 E 2.3-16 vor dessen Debüt auf der IAA im Herbst auf eine finale Probe zu stellen.

Mercedes 190 E 2.3-16: So knackte der Baby-Benz die Nardo-Rekorde von 1983

Vom 11. bis 21. August 1983 bevölkerten die Mitarbeitenden der Marke mit dem Stern das Oval und nutzten die Gelegenheit, um bei Temperaturen von über 50° C im Fahrzeuginneren zahlreiche Rekorde aufzustellen. Mit einem seriennahen Fahrzeug wurde in 201 h, 39 min und 43 s eine Distanz von 50.000 km zurückgelegt – das entspricht trotz Tankstopps und Fahrerwechseln beinahe der Höchstgeschwindigkeit von rund 250 kmh.

Für den Rekord in Nardo nicht benötigte Komponenten, beispielsweise die Servomotor-Unterstützung der Lenkung, der Rückwärtsgang und auch der dank konstant hoher Geschwindigkeit nicht erforderliche Lüfter vor dem Kühler, wurden vor der Rekordfahrt entfernt. Außerdem wurde die Karosserie aerodynamisch optimiert, um den Luftwiderstand so gering wie möglich zu halten. Weil der 2,3 l große Vierzylinder-Motor bei der Rekordfahrt in Nardo praktisch nur bei Drehzahlen im Bereich von 6000 Umdrehungen arbeiten musste, wurden Einspritzanlage und Zündung der zu erwartenden Belastung angepasst.

Auch interessant:

Einfluss auf die Spitzen-Leistung von 185 PS (136 kW) – genau wie bei den späteren Serienfahrzeugen – hatten diese Modifikationen aber nicht. Gewissermaßen auf dem Weg zum absoluten Rekord für das Zurücklegen einer Distanz von 50.000 km stellten die insgesamt drei Exemplare des Mercedes 190 E 2.3-16 auch noch absolute Rekorde für 25.000 km und 25.000 Meilen sowie nicht weniger als neun internationale Klassenrekorde für Automobile mit 2,0 bis 3,0 l großen Ottomotoren auf.