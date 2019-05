Mit nur wenigen Modifikationen spulten 1983 Vorserienmodelle in acht Tagen jeweils 50.000 Kilometer am Stück ab – nur unterbrochen von Tank- und Wartungsstopps, bei denen die Techniker ...

... bis zu 185 PS leistete und so den 190 E in unter acht Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigte.

Der erste moderne 16-Ventiler bei Mercedes, aufgepowert von Cosworth, schneller als ein Porsche 944, erfolgreich bei der Rekordjagd in der Hitze von Nardo: Der Mercedes 190 E 2.3-16 schlug 1983 ein wie eine Bombe!

Im August 1983 schrieb Mercedes auf dem Hochgeschwindigkeits-Oval von Nardo in Italien Geschichte: Drei Mercedes 190 E 2.3-16 der Vorserie mit nur wenigen Modifikationen spulten dort in acht Tagen jeweils 50.000 Kilometer am Stück ab – nur unterbrochen von Tank- und Wartungsstopps, bei denen die Techniker jedesmal am heißen Motor Verletzungen riskierten. Aber egal: Es ging um Rekorde. Man wollte beweisen, zu welchen Dauerhöchstleistungen die mit Cosworth entwickelte Vierventil-Technologie fähig war. Und das gelang. Mercedes stellte Rekorde auf über 25.000 Kilometer, 25.000 Meilen und 50.000 Kilometer. Das Team "Weiß" unter Leitung von Erich Waxenberger fuhr als erstes durchs Ziel. Die Durchschnittgeschwindigkeit, die der 185 PS starke Baby-Benz in Italien inklusive aller Stopps erreichte: 247,939 km/h – ein Weltrekord, der Bestand hat bis heute. Mehr zum Thema Oldtimer

Mercedes 190 E 2.3-16 mit M102 E 23/2

Nur vier Tage, nachdem in Nardo die Sektkorken geknallt hatten, stellten die Mercedes-Granden Werner Breitschwerdt, Erich Waxenberger und Kurt Obländer das neue Modell am Hockenheimring der deutschen Fachpresse vor. Und die war schon beeindruckt, doch begegnete die AUTO ZEITUNG dem Muskelprotz damals auch mit ein wenig Skepsis. Als „gewöhnungsbedürftig“ titulierte man den Anblick des Spoilerwerks. Die Schaltwege des Fünfgang-Getriebes fielen zu lang aus für den sportlichen Charakter des Fahrzeuges. Lob gab es hingegen für den kernigen Motorsound, der nie aufdringlich klingt, die Niveauregulierung, die bei hohem Tempo die Straßenlage verbessert und dem Gegenwind Angriffsfläche nimmt, die präzise Servolenkung und auch für die neutrale Auslegung des Fahrwerks – die Raumlenkerhinterachse des 190ers zeigte hier so richtig, was sie konnte!

M102 E 23/2 ist ein Kult-Motor