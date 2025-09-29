Dieser Restomod vereint die Karosserie eines 1950er-Jahre-Mercedes 180D (W120) Pick-up mit der Technik eines Mercedes-AMG A 45. Herausgekommen ist ein Oldie mit jungem Herz, der auf Treffen garantiert auffällt – und auf der Straße mehr Fahrleistungen bietet, als die Karosserie vermuten lässt.

Der Zweiliter-Vierzylinder-Turbo aus dem A 45 leistet 376 PS (277 kW) und 475 Nm Drehmoment. Gekoppelt ist das Aggregat an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sowie Allradantrieb, womit der Pick-up auf dem Leistungsniveau moderner Kompaktsportler liegt.

Dieser Pick-up auf Basis des Mercedes 180D (W120) ist für sich schon eine Rarität. Die Pick-ups wurden in den 1950er-Jahren in Südafrika auf Mercedes-Chassis aufgebaut. Viele davon haben bis heute nicht mehr überlebt.

Ein Oldtimer mit moderner Power: In Südafrika ist ein außergewöhnlicher Restomod entstanden, der einen seltenen Mercedes von 1956 mit moderner AMG-Technik kombiniert. Die Basis bildet ein Mercedes 180D (W120) Pick-up, dessen Karosserie in den 1950er-Jahren in Südafrika im mehr oder minder großen Stil auf Mercedes-Chassis aufgebaut wurde. Beim Restomod blieb die Karosserie sowie das markante Design des Oldtimers mitsamt Ladefläche erhalten. Stattdessen wurde der Antrieb des Oldtimers ersetzt: Statt des betagten Dieselmotors arbeitet nun das komplette Antriebs- und Fahrwerkssetup eines Mercedes-AMG A 45 unter der klassischen Karosserie.

Fast 400 PS machen den Mercedes 180D (W120) Pick-up zum Sportwagenschreck

Hinter dem Projekt steht übrigens das Team von Mo's Restoration aus Südafrika. Der Händler hat sich auf die Restaurierung von Mercedes-Modellen aller Altersstufen spezialisiert und hat sich bereits mit dem 180D-Pick-up sowie mit einigen anderen Restomods einen Namen machen können.