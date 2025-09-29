close
Alle Infos zum Mercedes Ponton

Mercedes 180D Pick-up (W120): Modernes AMG-Herz im Oldie

Lukas Bädorf Redakteur

Dieser Restomod vereint die Karosserie eines 1950er-Jahre-Mercedes 180D (W120) Pick-up mit der Technik eines Mercedes-AMG A 45. Herausgekommen ist ein Oldie mit jungem Herz, der auf Treffen garantiert auffällt – und auf der Straße mehr Fahrleistungen bietet, als die Karosserie vermuten lässt.

Blick von schräg vorne auf den Mercedes 180D (W120) Pick-up Restomod.
Mercedes 180D (W120) Pick-up Restomod

Dieser Pick-up auf Basis des Mercedes 180D (W120) ist für sich schon eine Rarität. Die Pick-ups wurden in den 1950er-Jahren in Südafrika auf Mercedes-Chassis aufgebaut. Viele davon haben bis heute nicht mehr überlebt.

Foto: Mo's Restoration
Blick von vorne auf den Mercedes 180D (W120) Pick-up Restomod.
Mercedes 180D (W120) Pick-up Restomod

Dieser hier aber ist besonders: Unter der Haube trägt er die Technik eines Mercedes-AMG A 45. 

Foto: Mo's Restoration
Blick auf die Armaturen im Innenraum des Mercedes 180D (W120) Pick-up Restomod.
Mercedes 180D (W120) Pick-up Restomod

Statt klassischer Armaturen wurde die moderne AMG-Ausstattung des A 45 übernommen.

Foto: Mo's Restoration
Blick in den Motorraum des Mercedes 180D (W120) Pick-up Restomod.
Mercedes 180D (W120) Pick-up Restomod

Der Zweiliter-Vierzylinder-Turbo aus dem A 45 leistet 376 PS (277 kW) und 475 Nm Drehmoment. Gekoppelt ist das Aggregat an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sowie Allradantrieb, womit der Pick-up auf dem Leistungsniveau moderner Kompaktsportler liegt.

Foto: Mo's Restoration

Ein Oldtimer mit moderner Power: In Südafrika ist ein außergewöhnlicher Restomod entstanden, der einen seltenen Mercedes von 1956 mit moderner AMG-Technik kombiniert. Die Basis bildet ein Mercedes 180D (W120) Pick-up, dessen Karosserie in den 1950er-Jahren in Südafrika im mehr oder minder großen Stil auf Mercedes-Chassis aufgebaut wurde. Beim Restomod blieb die Karosserie sowie das markante Design des Oldtimers mitsamt Ladefläche erhalten. Stattdessen wurde der Antrieb des Oldtimers ersetzt: Statt des betagten Dieselmotors arbeitet nun das komplette Antriebs- und Fahrwerkssetup eines Mercedes-AMG A 45 unter der klassischen Karosserie.
Fast 400 PS machen den Mercedes 180D (W120) Pick-up zum Sportwagenschreck

Der Zweiliter-Vierzylinder-Turbo aus dem A 45 leistet 376 PS (277 kW) und 475 Nm Drehmoment. Gekoppelt ist das Aggregat an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sowie Allradantrieb, womit der Pick-up auf dem Leistungsniveau moderner Kompaktsportler liegt. Fahrwerk und Bremsen stammen ebenfalls vom AMG-Spenderfahrzeug, was für zeitgemäße Straßenlage und standfeste Verzögerung sorgt. Auch im Inneren ist das Oldtimer-Feeling passé. Statt klassischer Armaturen wurde die moderne AMG-Ausstattung des A 45 übernommen. Damit wirkt das Cockpit eher funktional als nostalgisch, bietet dafür aber zeitgemäßen Komfort und Bedienbarkeit.

Hinter dem Projekt steht übrigens das Team von Mo's Restoration aus Südafrika. Der Händler hat sich auf die Restaurierung von Mercedes-Modellen aller Altersstufen spezialisiert und hat sich bereits mit dem 180D-Pick-up sowie mit einigen anderen Restomods einen Namen machen können.

