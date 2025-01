... noch aggressiver aussehen lässt. Die Komponenten des Pakets erhöhen den Anpressdruck an die Straße, was bei hohen Fahrgeschwindigkeiten den ...

Mercedes bietet für den AMG A 45 4MATIC ein Aerodynamik-Paket an, das den Kompaktsportler durch Frontsplitter, Zusatz-Flics, Heckflügel und Strömungsabrisskanten noch aggressiver aussehen lässt und ganz nebenbei auch seine Fahreigenschaften weiter verbessert.

Speziell für den AMG A 45 4MATIC bietet Mercedes ab dem Modelljahr 2016 ein Aerodynamikpaket an, das ihn noch aggressiver aussehen lässt. Die Komponenten des Pakets erhöhen den Anpressdruck an die Straße, was bei hohen Fahrgeschwindigkeiten den Bremsweg verkürzt. Außerdem wirkt es positiv auf Fahreigenschaften wie die Querbeschleunigung. Schließlich wird auch die Fahrstabilität verbessert. Im Einzelnen gehören beim Mercedes-AMG A45 4MATIC zum Aerodynamikpaket ein größerer Frontsplitter, Zusatz-Flics an der Frontschürze, einen AMG-Heckflügel und seitliche Strömungsabrisskanten um die optischen Luftauslässe der Heckschürze. Alle diese Elemente sind in hochglänzendem Schwarz verbaut. Der Preis der einzelnen Teile ergibt einen Gesamtkaufpreis von 1701,66 Euro.

Aerodynamikpaket für Mercedes-AMG A 45 4MATIC

Allerdings sind nicht alle aufgelisteten Einzelteile zur Nachrüstung freigegeben. Wer also die gesamte Aerodynamik-Bandbreite haben möchte, muss sich einen Mercedes-AMG A 45 4MATIC bestellen, der ab Werk mit diesem Aerodynamikpaket ausgerüstet ist. Die Markteinführung der A-Klassen-Modellpflege erfolgte am 26. September 2015. Seitdem sind auch die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Leuchten ersetzt worden. Der Mercedes-AMG A 45 beschleunigt in 4,2 Sekunden von 0 auf 100, hat 381 PS und entwickelt 475 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit erreicht der kompakte Mercedes bis zu 250 km/h Spitzengeschwindigkeit.