Wer einmal einen McLaren gefahren ist, weiß, dass sich diese Sportwagen insbesondere über den Sound und das pure Fahrerlebnis definieren. Die technischen Daten? Über jeden Zweifel erhaben. Der Motor? Brennt sich kreischend in den Gehörgängen ein. Und die Fahrleistungen? Einfach nur Wahnsinn. Wie sich das anfühlt, vermittelt AutoTopNL mit einem Video mit dem McLaren 765LT. In diesem treibt der Youtube-Kanal den britischen Sportwagen mit 765 PS (563 kW) aus einem 4,0-Liter-V8 zu Höchstleistungen. Packt er die 330 km/h auf der deutschen Autobahn? Das Video unten gibt Aufschluss. Oben fährt die AUTO ZEITUNG den McLaren Artura. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht McLaren 765LT Spider (2021): Erste Testfahrt So fährt sich der offene 765LT

McLaren 765LT auf Top-Speed im AutoTopNL-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: