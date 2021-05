Wer einen Audi R8 Spyder in der Performance-Version fährt, wird im Alltag vermutlich äußerst selten an seiner offiziellen Höchstgeschwindigkeit von 329 km/h kratzen. Dass der Sportler mit seinem 5,2 Liter großen V10-Kraftwerk, das 620 PS und 580 Newtonmeter Drehmoment leistet, aber durchaus in der Lage dazu ist, zeigt das Video von Automann-TV. Auf freier Autobahn peitscht der Fahrer den Audi auf 335 km/h. Das Video unten zeigt den Hochgeschwindigkeits-Ausflug. Im Video oben treten der Audi R8 und der McLaren 600 LT zum Tracktest der AUTO ZEITUNG an. Mehr zum Thema: Das ist der Audi R8

Neuheiten Audi R8 Spyder Facelift (2019): Motor & Ausstattung R8 Spyder RWD mit Heckantrieb

Audi R8 Performance Spyder im Automann-TV-Video: