Durch den Einsatz von viel Carbon senkt BMW das Gewicht des M5 CS effektiv. Es besteht also kein weiterer Handlungsbedarf.

Die Folierung in Moonshine-Blau kontrastiert die grauen Akzente rundum, die beim Serienwagen in Gold ausgeführt sind.

Das Drehmoment steigt von 750 auf 935 Nm an.

Mit dem BMW M5 CS (F90) hat der bayerische Automobilhersteller seinerzeit eindrucksvoll bewiesen, dass es vom "Besten" immer noch eine Steigerungsform gibt. Genau nach dieser Devise handelt auch BMW-Tuner Manhart und setzt mit dem Manhart MH5 GTR nochmal einen drauf.

Wer sich einen BMW M5 CS (F90) von 2021 näher anschaut, wird schnell merken: BMW hat hier wirklich alle Register gezogen, um die flotte M5-Limousine noch flotter zu machen. Der 4,4-l-V8 wurde auf 635 PS (467 kW) leistungsgesteigert und der Einsatz von viel Carbon und Know-How mündete in einer Gewichtsreduktion von 70 kg. Somit schnalzt der M5 CS in glatten drei Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, erst bei 305 km/h ist Schluss. Mehr geht nicht. Oder? "Doch!", denkt sich BMW-Tuner Manhart und knöpft sich den potenten Bajuwaren vor. Den Expert:innen bei Manhart diente der BMW M5 CS (F90) nur als Basis, um den Manhart MH5 GTR kreiern.

Leslie & Cars zeigt den BMW M5 (2024) im Video:

Mit dem Manhart MH5 GTR zeigt der Tuner, was noch so alles möglich ist

Dank eines neuen Steuergerätes und neuen, von Manhart entwickelten Air-Intakes klettert die Leistung von ehemals 635 PS (467 kW) auf satte 788 PS (580 kW). Damit sticht er sogar den BMW M5 (G90) mit seinen 727 PS (534 kW) aus. Das Drehmoment steigt von 750 auf 935 Nm an. Nicht ganz unschuldig am Leistungszuwachs: das Cat-Back-Abgassystem mit optional keramikbeschichteten oder mit Carbon ummantelten Endrohren mit 102 mm Durchmesser. Im Falle der Carbon-Ummantelung beinhaltet die Auspuffanlage dann auch OPF-Delete-Ersatzrohre mit 200-Zellen-HJS-Katalysatoren und einen OPF-Deleter für den Export. Alternativ liefert Manhart einen Klappen-Endschalldämpfer mit EG-Zulassung. Manhart betont, dass für die Leistungssteigerung des MH5 GTR noch keine Zulassung vorliegt.

Um dem Leistungszuwachs auch optisch gerecht zu werden, kleidet Manhart dem MH5 GTR in ein "Moonshine"-farbenes Folienkleid ein. Bei der Farbe handelt es sich um einen tief dunkelblauen, fast schon schwarzen Farbton, der seidenmatt glänzt und mit den hellgrauen Akzenten rundum harmoniert. Sie ersetzen die goldenen Farbakzente des BMW-Serienwagens. Hauseigene Felgen in den Dimensionen 9x21 vorne und 10,5x21 hinten füllen die Radhäuser aus. Ein verstellbares KW-Gewindefahrwerk sorgt schließlich für eine verbesserte Straßenlage. Das klingt alles zu schön, um wahr zu sein: Also, wo ist der Haken? Ganz einfach, der Manhart MH5 GTR ist und bleibt ein Einzelstück. Schade!