Nein, das hier ist kein Filmrequisit, sondern ein echtes Fahrzeug. Die limitierte Batman Edition von Mahindra ist überraschend günstig – und war nach 135 s bereits ausverkauft!

Umgerechnet bereits ab 27.000 Euro ist das Batmobil zu haben – bisher allerdings nur in Indien. Dort ist es auch bereits ausverkauft.

Seit fast 85 Jahren schwingt sich Batman durch die Seiten der Comics, seit Jahrzehnten über die Leinwände großer Kinosäle. Vom Fledermaus-Signal über Gotham bis zu atemberaubenden Fahrzeugen. Nun ist ein Stück dieser Faszination greifbar. Der indische Autobauer Mahindra hat sich mit Warner Bros. Discovery zusammengetan, um das weltweit erste serienmäßig erhältliche Elektro-SUV im Batman-Stil zu präsentieren: die BE 6 Batman Edition. Mit einer limitierten Auflage von 999 Fahrzeugen und einem Preis von 27,79 Lakh (ca. 33.000 €) ist dieses Modell ein Muss für Batman-Fans. Kaufen kann man dieses SUV allerdings nicht mehr, denn nach nur 135 s waren alle Fahrzeuge vergriffen – obwohl das Kontingent von Mahindra von ursprünglich 300 auf 999 Exemplare erhöht wurde.

Der BYD Dolphin Surf (2025) im Fahrbericht (Video):

Ein SUV, das den Asphalt zum Leuchten bringt

Optisch bietet das Sondermodell einiges: In der Sonderfarbe Satin-Black lackiert, als Kontrast dazu in Gold gehaltene Bremssättel, mit Batman-Aufklebern an den Vordertüren und natürlich auch der Logo-Projektion auf den Boden.

Unter dem schwarzen Blech des E-SUV, das von Christopher Nolans "The Dark-Knight"-Trilogie inspiriert wurde, steckt die Technik des regulären BE 6. Also ein 208 kW (283 PS) starker E-Motor, mit dem man durch Gotham City düsen oder aber elegant durch den Berufsverkehr gleiten kann. Der 79-kWh-Akku soll eine Reichweite von mehr als 600 km ermöglichen. Mit einer DC-Schnellladung geht es in nur 20 min auf 80 % Ladestand, damit Batman keine Zeit an der Ladesäule verplempert.

Nicht nur außen, auch innen erwarten den Fahrenden viel schwarz: Schwarze Ledersitze mit goldenen Nähten, das Fledermaus-Emblem, Ambientebeleuchtung, von Rennwagen inspirierte Gurte mit Batman-Logo sowie eine nummerierte Editions-Plakette. Ausgeliefert wird die Mahindra BE 6 Batman Edition seit dem 20. September 2025 – natürlich dem internationalen Batman Tag.